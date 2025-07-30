Площадь всех новых квартир, возведение которых было начато в первый квартал этого года, составляет более 1,4 миллиона квадратных метров, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Читайте также Бункеры для украинцев: сколько стоят и что внутри

Где было построено больше всего квартир в Украине?

По данным аналитиков, высокие темпы роста строительства свидетельствуют об оживлении девелоперской активности. Кроме того, повлиять могло и увеличение предложения на первичном рынке в ближайшие 2 – 5 лет.

В общем, это может положительно повлиять как на динамику цен, так и на общую доступность жилья в Украине.

В список городов и областей, где больше всего было возведено новых квартир, входят:

в Киевской области – 9 292 квартиры (594,6 тысячи квадратных метров),

на Львовщине – 3 067 квартир (247,9 тысячи квадратных метров),

в Киеве – 1 711 квартир (145,3 тысячи квадратных метров).

Также сюда входят такие области, как Ивано-Франковская с 1 530 квартирами, Винницкая с 973 квартирами, Закарпатская (968), Черновицкая (965) и Волынская (923).

Заметьте! В прошлом году, в 2024 году, показатели по строительству нового жилья были существенно ниже – только 16 693 квартиры и 919,1 тысячи квадратных метров. То есть за год количество квартир выросло на 35%, а общая площадь – на 52%.