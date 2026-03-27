Небоскреб как морская губка: в Канаде планируют башню высотой 314 метров

В Ванкувере планируют возвести комплекс из трех небоскребов, среди которых появится первая в городе супервысокая башня высотой более 300 метров. Проект должен изменить центр города, соединив жилье, отель и общественные пространства в одном месте.

Каким будет новый комплекс в Ванкувере?

Комплекс реализуют в рамках проекта Georgia & Abbott. Он будет состоять из трех башен, которые возведут рядом друг с другом в центральной части Ванкувера, пишет Dezeen.

Самый высокий небоскреб достигнет 314 метров и станет первым супервысоким в городе. Две другие башни будут иметь высоту 271 и 237 метров. В нижней части комплекса сохранят фасад исторического здания Randall Building 1926 года и соединят его с новой застройкой.

Проект небоскребов в Канаде / Фото Dezeen

Главную башню обернут стальным каркасом с панелями и большими прозрачными участками стекла. Проект рассчитан на плотную застройку и должен усилить активность в центре города.

Почему небоскреб сравнивают с морской губкой?

Архитектурную идею взяли из формы стеклянных морских губок, которые живут у побережья Британской Колумбии. Их структура сочетает легкость и прочность, что стало основой для решения.

Это видно во внешнем каркасе и форме башни. Такой подход формирует узнаваемый вид и одновременно подчеркивает связь с местной природой.

Проект небоскребов в Канаде / Фото Dezeen

Кроме этого, архитекторы заложили экологическую идею. Здание планируют сделать максимально энергоэффективным и рассчитанным на работу с нулевыми выбросами.

Что будет внутри комплекса?

На верхушке главной башни обустроят большой атриум с деревьями, открытый для посетителей. Это будет публичное пространство с панорамным видом на город.

На нижних уровнях комплекса появятся рестораны, кафе и магазины, которые будут выходить на площадь между башнями. Рядом также предусмотрели отдельное округлое здание с гостиничными и общественными функциями, в частности художественными пространствами.

Отдельно возведут еще одно здание высотой 122 метра с социальным жильем. В нем также будет работать галерея, посвященная искусству коренных народов, а нижние этажи выполнят в кирпиче, тогда как верхняя часть будет иметь современный вид.

