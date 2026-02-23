Купили старый дом и ведут блог: почему супруги из Черкасской области выбрали жизнь в селе
- В 2024 году Алина и Руслан Глебки приобрели старый дом в селе Будище Черкасской области за 6 500 долларов и ведут блог о его восстановлении.
- Супруги выбрали жизнь в селе из-за желания иметь собственное пространство, безопасность и возможность работать удаленно после начала полномасштабной войны.
Супруги Алина и Руслан Глебки в 2024 году купили старый дом в селе Будище Черкасской области и переехали туда из Киева. Они самостоятельно восстанавливают дом и рассказывают в соцсетях, почему решили купить дом в селе.
Сколько стоил дом?
Дом расположен примерно в 20 километрах от Черкасс. Перед покупкой семья пересмотрела около десяти вариантов в разных селах области, однако остановилась именно на этом доме, сообщает медиа "18000".
По словам Руслана, дом стоил 6 500 долларов. Часть средств помогли собрать родные. Супруги искали дом без аварийных перекрытий и серьезных трещин в стенах, чтобы не вкладывать сразу значительные суммы в капитальное восстановление. Важным условием было наличие печи и сохраненного деревянного пола.
Как супруги восстанавливают старый дом?
Дом имеет глиняные стены и деревянные перекрытия. Внутри сохранилась белая печь, которая стала центральной частью пространства. В столовой стоит массивный дубовый стол с резными ножками.
Столовая в доме / Фото Алины Глебко
Планировка типичная для сельского дома с отдельными небольшими комнатами и узким коридором. Часть старых дверей и оконных рам решили оставить, чтобы не потерять характер дома.
Деревянный пол был покрыт более чем десятью слоями краски разных цветов. Их снимали шлифовальной машиной почти месяц.
Мы хотели сохранить дерево, а не закрывать его современными материалами,
– рассказывает Руслан.
После очистки доски обработали защитным покрытием и оставили в естественном оттенке.
Кухонную грубу очистили и обновили. Внешнюю часть украсили фактурной смесью, чтобы придать поверхности более выразительного вида. Чугунные батареи покрасили в темно-зеленый цвет и оставили как часть интерьера.
Интерьер в доме / Фото Алины Глебко
На месте старой веранды возвели новую пристройку с теплым полом и канализацией. Газ проведен по всему дому. Детская комната еще ремонтируется, но уже установили шведскую стенку и обустроили место для игр.
Почему они выбрали жизнь в селе?
Ранее супруги жили в Киеве и арендовали квартиру. Руслан работал в строительстве, Алина – архитектором. После начала полномасштабной войны они вернулись в родное село.
В городе мы не чувствовали, что имеем свое пространство,
– говорит Алина.
По словам семьи, на решение повлияли безопасность, возможность работать удаленно и желание постепенно обустраивать собственный дом без спешки.
