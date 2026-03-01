Пара купила заброшенный дом в горах Италии –и не пожалела: сколько стоило жилье

Американцы Кассандра Тресл и Алекс Нинман рискнули, купив заброшенный дом в итальянском регионе Абруццо. Теперь супруги воспитывают дочь без долгов и финансового давления. Они уверяют: это решение изменило их жизнь – и возвращаться в США планов нет.

Почему семья отказалась от американской мечты?

Подробнее о решении, которое изменило жизнь пары, говорится в материале CNBC.

История началась в 2020 году, когда пара жила в Чехии и стала родителями. Перед ними встал сложный вопрос: возвращаться в родной Вашингтон или оставаться в Европе. После подсчетов расходов на жилье и уход за ребенком в США стало понятно, что финансовая нагрузка будет слишком большой.

Кассандра вспомнила о популярной программе "дома за 1 евро" в Италии.

Согласно этой программе во многих небольших итальянских городах продают заброшенные или заброшенные дома за символическую 1 евро, чтобы привлечь новых жителей и оживить местные сообщества. В разных регионах Италии эти предложения имеют свои условия, но обычно покупатель должен жить в общине, отремонтировать купленный дом и не продавать его несколько лет.

Хотя эта идея выглядела рискованной, супруги решили проверить варианты лично. Они осмотрели 15 объектов, но в итоге отказались от участия в правительственной программе из-за многочисленных нюансов и дополнительных расходов, выбрав вместо этого обычную сделку купли-продажи.

В 2022 году семья приобрела двухэтажный дом в Италии, а именно Абруццо, за 13 тысяч евро. Решающей стала просторная терраса с видом и отсутствие ипотеки. Кассандра признается, что собственная крыша над головой без кредитных обязательств дает ей ощущение стабильности даже в случае колебаний дохода.

Так выглядит их жилье после ремонта / Фото Кассандры Тресл

Сколько стоит жизнь без ипотеки в Италии?

Дом простоял пустым около 30 лет, поэтому ремонтировать было что. Алекс взял на себя основную часть работ, а мастеров приглашали только для сантехники. В общем обновление – от замены окон и дверей до обустройства кухни – обошлось примерно в 12 – 15 тысяч евро. Интерьер Кассандра создавала самостоятельно, подбирая винтажные вещи на местных рынках, чтобы каждый предмет имел свою историю.

Содержание дома, по их словам, вполне посильное:

интернет стоит 12 евро в месяц;

налог на недвижимость – 61 евро в год;

коммунальные услуги за воду и электроэнергию – 150 – 200 евро за два месяца, а зимой – примерно 200 евро в месяц.

Кассандра работает удаленно в сфере тревел-контента, а Алекс управляет еще одной недвижимостью, которую супруги приобрели в Италии для аренды через Airbnb. Возвращаться в США семья не планирует. Во время визитов на родину Кассандра чувствует себя скорее гостем. В Италии же, говорит она, их дочь имеет спокойное и безопасное детство – без спешки и постоянного финансового давления, который часто сопровождает жизнь в крупных американских городах.

Что известно о покупке украинцами жилья в Италии?

Украинка Ирина Мазур вместе с парнем переехала из арендованной квартиры в городе в село в Италии, чтобы жить в доме с собственной территорией и пейзажами. Пара приобрела фермерскую усадьбу на склонах Апеннин за несколько лет поисков и теперь показывает процесс ремонта и декорирования в соцсетях. Предыдущий дом в центре города не имел природы рядом, поэтому новое жилье стало для них настоящим пространством и тишиной.

Пара из Украины приобрела меблированный дом в Италии по низкой цене – примерно 18 тысяч евро, а общие расходы на покупку с услугами и налогами составили примерно 30 тысяч евро. Дом полностью готов к жизни и уже меблирован. Дом расположен примерно в 8 километрах от города Кампобассо, а в селе есть базовая инфраструктура, например магазин, бары и медпункт.