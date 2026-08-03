Супруги купили почти 100-летний дом: что они обнаружили внутри

В Ровенской области супруги приобрели почти 100-летний дом, который долгие годы оставался без должного ухода. Теперь владельцы расчищают дом, находят в нем старые вещи и решают, восстанавливать ли старый дом или строить новый.

Как супруги восстанавливают почти 100-летний дом в Ровенской области

Дом расположен на хуторе Руда, который сейчас является частью села Великая Любаша. Алла Киптель вместе с мужем приобрела его зимой 2026 года. Дому почти 100 лет, а до покупки им много лет практически не занимались, пишет "Суспильне Ровно".

С февраля супруги приезжают сюда каждый выходной. Владельцы постепенно расчищают комнаты и приводят в порядок двор. Помогает им и отец Аллы, для которого впоследствии приобрели еще один дом неподалеку.

В доме остались вещи предыдущих владельцев. Среди них – картины, Библия и деревянный сундук. Часть находок Алла хочет почистить и оставить в доме. Сундук она называет своим сокровищем, поскольку он хорошо сохранился, несмотря на возраст дома.

Сохранившаяся в доме картина / Фото "Суспильне Ровно"

Во дворе супруги также нашли старую грушу. Сначала дерево хотели убрать во время расчистки участка, однако соседи рассказали, что оно до сих пор плодоносит. После этого владельцы решили оставить грушу. По предположению Аллы, ей может быть около 100 лет.

Супруги еще не решили, что делать с домом дальше. Один из вариантов – серьезно отреставрировать дом и сохранить его. Другой – разобрать старое здание и построить на этом месте новый дом в аутентичном стиле.

В отреставрированном или новом доме владельцы хотят использовать старые вещи и отдельные детали, найденные во время расчистки. Именно поэтому часть находок они планируют очистить и восстановить.

Напомним, что ремонт старого дома часто требует гораздо больше денег и времени, чем ожидают владельцы. Украинка, которая приобрела такое жилье, рассказала, что во время работ постоянно возникали новые расходы и проблемы, которые сложно предвидеть заранее.