Трамп заявил об инвестиционной привлекательности Одессы: как на это отреагировал рынок недвижимости

На днях стало известно, что Дональд Трамп назвал Одессу перспективной локацией для инвестиций, в частности в гостиницы и жилье. Рынок недвижимости уже отреагировал на эти слова президента США.

О заявлении Трампа об инвестиционной привлекательности Одессы и реакции на него рынка жилья города рассказывает 24 Канал.

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Что сказал Трамп

Недавно в WSJ написали, что Дональд Трамп, разговаривая осенью 2024 года с Владимиром Зеленским, высказал мнение, что Украина – перспективное место для развития недвижимости. В частности, президент США упомянул Одессу как возможную локацию для вложений в гостиничный бизнес и жилье.

Реакция рынка недвижимости Одессы на слова Трампа

Первыми на заявление президента США отреагировали продавцы квартир в Одессе. Об этом риелтор местного агентства недвижимости "Александр" Алексей Красотов рассказал Delo.ua.

Трамп выдал одесский анекдот. И некоторые продавцы действительно повелись. Они сразу подняли цены – кто-то на 5 тысяч гривен, кто-то на 6 тысяч,

– рассказал риелтор.

И добавил, что это отдельные случаи, а не тенденция на рынке.

Это скачок цен, по словам Красотова, выглядит странно на фоне снижения цен на жилье цен в регионе. Более того, выросла стоимость квартир не люкс-типа, а среднестатистических в городе.



Некоторые продавцы недвижимости в Одессе повысили цены после слов Трампа / Фото elegypark

Председатель одесского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Алексей Бизин-Филатов в комментарии изданию положительно отметил то, что Одессу вспомнили в таком контексте.

Продавцы пытались что-то с этим делать. Здесь люди считают, что война – войной, но Одесса остается Одессой. Однако покупатели воспринимают "новые цены" как шутку,

– подчеркнул он.

И добавил, что поднятие цен пока не сказалось на общей ситуации на рынке. После последних обстрелов в ноябре – декабре 2024 года рынок ощутимо просел.

К слову: по данным ЛУН, в феврале 2025 года средняя цена за однокомнатную квартиру в Одессе – 38 тысяч долларов на вторичке, 42 тысячи в новостройках, двухкомнатную – 57 тысяч на вторичном рынке, 42 тысячи в новостройках, трехкомнатную – 75 тысяч на вторичке, 42 тысячи на первичном рынке.