Про заяву Трампа щодо інвестиційної привабливості Одеси та реакцію на неї ринку житла міста розповідає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Нещодавно у WSJ написали, що Дональд Трамп, розмовляючи восени 2024 року з Володимиром Зеленським, висловив думку, що Україна – перспективне місце для розвитку нерухомості. Зокрема, президент США згадав Одесу як можливу локацію для вкладень у готельний бізнес і житло.

Реакція ринку нерухомості Одеси на слова Трампа

Першими на заяву президента США відреагували продавці квартир в Одесі. Про це рієлтор місцевого агентства нерухомості "Олександр" Олексій Красотов розповів Delo.ua.

Трамп видав одеський анекдот. І деякі продавці справді повелися. Вони одразу підняли ціни – хтось на 5 тисяч гривень, хтось на 6 тисяч,

– розповів рієлтор.

Та додав, що це окремі випадки, а не тенденція на ринку.

Це стрибок цін, за словами Красотова, виглядає дивно на тлі зниження цін на житло цін у регіоні. Ба більше, зросла вартість квартир не люкс-типу, а середньостатистичних у місті.



Деякі продавці нерухомості в Одесі підвищили ціни після слів Трампа / Фото elegypark

Голова одеського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олексій Бизін-Філатов у коментарі виданню позитивно відзначив те, що Одесу згадали в такому контексті.

Продавці намагались щось з цим робити. Тут люди вважають, що війна – війною, але Одеса залишається Одесою. Проте покупці сприймають "нові ціни" як жарт,

– наголосив він.

Та додав, що підняття цін поки не позначилося на загальній ситуації на ринку. Після останніх обстрілів у листопаді – грудні 2024 року ринок відчутно просів.

До слова: за даними ЛУН, у лютому 2025 року середня ціна за однокімнатну квартиру в Одесі – 38 тисяч доларів на вторинці, 42 тисячі у новобудовах, двокімнатну – 57 тисяч на вторинному ринку, 42 тисячі в новобудовах, трикімнатну – 75 тисяч на вторинці, 42 тисячі на первинному ринку.