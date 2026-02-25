Комиссию берут, ответственности нет: в Раде готовят новые правила для риелторов

В Верховной Раде готовят законопроект, который должен установить четкие правила работы риелторов и упорядочить рынок недвижимости. В парламентском комитете отмечают, что документ определяет требования к профессии и стандарты предоставления услуг.

В чем сейчас проблема рынка?

У риелторов в Украине нет обязательной сертификации, единого реестра или четких стандартов услуг. Поэтому рядом с опытными агентами работают случайные посредники, рассказала Елена Шуляк.

Клиенты чаще всего жалуются на формальный подход к работе. Комиссию берут, но полного сопровождения сделки, проверки документов или реального поиска вариантов люди не получают. В результате растет недоверие ко всей отрасли.

Сегодня никто не знает, сколько на рынке Украины работает риэлторов. Даже ассоциации, которые объединяют специалистов по недвижимости, приводят разные данные – от 45 до 80 тысяч. Те, кто себя считает профессиональным риелтором, говорят, что таких во всей Украине не более, чем 2 – 3 тысячи,

– объясняет Шуляк.

Что именно предлагают изменить?

В парламентском комитете обсуждают модель, которая определит, кто может называться риелтором и при каких условиях работать. Речь идет о введении четких критериев профессиональности и стандартов предоставления услуг.

Среди идей, которые рассматривают:

установление требований к квалификации и подготовке специалистов;

определение обязанностей риелтора при сопровождении сделки;

создание механизмов контроля за соблюдением правил;

усиление защиты прав потребителей.

Отдельно обсуждают вопросы ответственности за недобросовестную работу. Закон должен предусмотреть инструменты, которые позволят реагировать на нарушения и минимизировать риски для клиентов.

Сейчас ведутся активные дискуссии, какую же модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. Например, в Европейском Союзе риэлторская деятельность регламентируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас незащищены ни те, кто продают квартиру или сдают ее в аренду, ни потребители риэлторских услуг,

– рассказала Елена Шуляк.

Что предлагают изменить для арендодателей?