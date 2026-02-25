У чому зараз проблема ринку?

У рієлторів в Україні немає обов'язкової сертифікації, єдиного реєстру чи чітких стандартів послуг. Через це поряд із досвідченими агентами працюють випадкові посередники, розповіла Олена Шуляк.

Клієнти найчастіше скаржаться на формальний підхід до роботи. Комісію беруть, але повного супроводу угоди, перевірки документів чи реального пошуку варіантів люди не отримують. У результаті зростає недовіра до всієї галузі.

Сьогодні ніхто не знає, скільки на ринку України працює рієлторів. Навіть асоціації, які об'єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані – від 45 до 80 тисяч. Ті, хто себе вважає професійним рієлтором, кажуть, що таких в усій Україні не більше, ніж 2 – 3 тисячі,

– пояснює Шуляк.

Що саме пропонують змінити?

У парламентському комітеті обговорюють модель, яка визначить, хто може називатися рієлтором і за яких умов працювати. Йдеться про запровадження чітких критеріїв професійності та стандартів надання послуг.

Серед ідей, які розглядають:

встановлення вимог до кваліфікації та підготовки фахівців;

визначення обов'язків рієлтора під час супроводу угоди;

створення механізмів контролю за дотриманням правил;

посилення захисту прав споживачів.

Окремо обговорюють питання відповідальності за недобросовісну роботу. Закон має передбачити інструменти, які дозволять реагувати на порушення та мінімізувати ризики для клієнтів.

Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати, ми розглядаємо різні підходи. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений. У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг,

– розповіла Олена Шуляк.

Що пропонують змінити для орендодавців?