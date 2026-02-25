В чем сейчас проблема рынка?
У риелторов в Украине нет обязательной сертификации, единого реестра или четких стандартов услуг. Поэтому рядом с опытными агентами работают случайные посредники, рассказала Елена Шуляк.
Клиенты чаще всего жалуются на формальный подход к работе. Комиссию берут, но полного сопровождения сделки, проверки документов или реального поиска вариантов люди не получают. В результате растет недоверие ко всей отрасли.
Сегодня никто не знает, сколько на рынке Украины работает риэлторов. Даже ассоциации, которые объединяют специалистов по недвижимости, приводят разные данные – от 45 до 80 тысяч. Те, кто себя считает профессиональным риелтором, говорят, что таких во всей Украине не более, чем 2 – 3 тысячи,
– объясняет Шуляк.
Что именно предлагают изменить?
В парламентском комитете обсуждают модель, которая определит, кто может называться риелтором и при каких условиях работать. Речь идет о введении четких критериев профессиональности и стандартов предоставления услуг.
Среди идей, которые рассматривают:
- установление требований к квалификации и подготовке специалистов;
- определение обязанностей риелтора при сопровождении сделки;
- создание механизмов контроля за соблюдением правил;
- усиление защиты прав потребителей.
Отдельно обсуждают вопросы ответственности за недобросовестную работу. Закон должен предусмотреть инструменты, которые позволят реагировать на нарушения и минимизировать риски для клиентов.
Сейчас ведутся активные дискуссии, какую же модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. Например, в Европейском Союзе риэлторская деятельность регламентируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас незащищены ни те, кто продают квартиру или сдают ее в аренду, ни потребители риэлторских услуг,
– рассказала Елена Шуляк.
Что предлагают изменить для арендодателей?
Законопроект №15031 предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц с 18% до 5% для граждан, которые сдают жилье в аренду, указано на портале Верховной Рады.
Кроме того, предлагают ввести временную налоговую льготу на период военного положения. Если в 2026 году будет отменено военное положение, доходы от аренды жилья не будут облагаться налогом.