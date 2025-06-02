Новый кухонный тренд: какой стиль отделки становится очень популярным в 2025 году

Такой вид оформления кухни дизайнеры называют по-разному: и уютным, и элегантным, и очень привлекательным. А все из-за того, что основным материалом в интерьере является дерево.

Многие современные идеи для кухни являются несколько холодными или даже "стерильными", особенно если речь идет о полностью белом интерьере. А этот тренд излучает тепло и создает атмосферу пребывания в маленьком доме, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Livingetc.

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Кухни, облицованные деревом, – новый тренд 2025 года

Использование дерева в дизайне кухни не является чем-то новым, но в течение последних нескольких месяцев этот материал используют "в больших дозах". Теперь это не просто деревянная мебель, а еще и деревянные стены.



Кухня, в которой преобладает дерево / Фото Mood Authors

Привлекательность кухонь, украшенных деревом, особенно тех, имеющих шкафы из ореха, излучает вневременную изысканность, которая резонирует как с классическим, так и с современным дизайном,

– прокомментировала американский дизайнер интерьера Синди Кантли.

Кроме того, этот тренд отражает стремление владельцев внести больше натуральных материалов и землистых тонов в дома. Как говорит Йохан Лундквист, соучредитель скандинавской компании по изготовлению кухонь, "древесина всегда популярна, но сейчас, когда мы видим целые кухни из дерева, наблюдается широкая тенденция к использованию натуральных материалов".

Собственно, не только древесина является трендом 2025 года, а также и скандинавский стиль дизайна. А поскольку совместить эти две тенденции в интерьере можно легко, достичь наилучшего результата смогут все хозяева.



Уютная кухня, где соединили дерево и камень / Фото Mood Authors

Какую древесину выбрать

Безусловно, важнейшим этапом будет выбор древесины для облицовки кухни. Он полностью будет определять эстетику вашего пространства, не говоря уже о его долговечности.

Выбор на самом деле большой. Это может быть клен, дуб, орех, бук бук и тому подобное. Окончательное решение, конце концов, будет зависеть от личных вкусов и собственного видения дизайна кухни.