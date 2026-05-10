Старые обои, пыль и большие планы: как семья восстанавливает и обустраивает дом в селе

Семья украинцев купила старую сельскую хату в Киевской области и взялась за ее обновление. Новые владельцы отмечают, что впереди еще много работы, однако они уже счастливы иметь собственное пространство.

Каким оказался старый дом после покупки?

Процесс ремонта Виктория Русакова показывает в инстаграме. Женщина уже обнародовала в соцсети несколько роликов.

Читайте также Украинка купила дом за 30 тысяч: что она получила вместе с землей

Дом семья приобрела в Киевской области за 10 тысяч долларов. По словам владелицы, пока он далек от "идеальной картинки" – в комнатах старые обои, пыль и немало вещей, которые придется переделывать. В то же время именно здесь новые владельцы нашли то, чего давно искали: тишину, спокойствие и больше пространства для жизни.

Впереди ремонт, нервы и много счастливых моментов. И я покажу вам все, как есть. Оставайтесь, впереди будет интересно,

– говорит на одном из видео Виктория.

Что хотят изменить в доме?

В доме планируют полностью изменить назначение нескольких комнат. Бывшую кухню хотят переоборудовать в ванную комнату, а в котельной обустроить место для хранения бытовой химии и, возможно, прачечную.

Сени (входное нежилое неотапливаемое помещение между входом в дом, дом и жилыми помещениями) должны стать удобной проходной зоной для верхней одежды и обуви. Отдельную комнату семья планирует превратить в кухню-гостиную, где будет проводить больше всего времени. Самую большую комнату в доме обустроят под спальню.

С чего начали ремонт в старом доме?

Ремонт в доме на Киевщине владельцы решили начать с самой большой комнаты. Сначала муж Виктории вместе со свекром вынесли мебель, сняли карнизы и ковры, а после этого взялись за старые обои.

К работе присоединилась и кума семьи, которую женщина в шутку называет своей постоянной напарницей в ремонтах.

По словам владельцев, обои отходили легко, поэтому за один день удалось очистить еще и соседнюю проходную комнату. Мусора после демонтажа было немало – старые обои, куски покрытия со стен и пыль сразу паковали в мешки.

Что уже удалось изменить в новом доме: смотрите видео

Почему украинцы все чаще покупают старые дома в селах?

Спрос на сельское жилье в Украине за последние годы заметно вырос. Как рассказала 24 Каналу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, интерес к такому жилью увеличился минимум на треть.

Причина не только в более доступной цене, но и в изменении запросов покупателей – все больше людей ищут более спокойную и автономную жизнь вне города. Для многих дом в селе – это не просто дача или место для сезонного отдыха. Покупателей привлекают собственная земля, возможность иметь воду, отопления и меньше зависеть от городской инфраструктуры. Именно поэтому украинцы все чаще обращают внимание даже на старые дома, которые требуют серьезного ремонта.

В то же время подход к выбору такого жилья изменился. По словам риелтора и аналитика Ирины Луханины в комментарии 24 Каналу, покупатели уже не готовы мириться с отсутствием базовых коммуникаций только из-за низкой цены. Дома без нормального доступа к воде, электричеству или дорогам сейчас продаются значительно медленнее.

Почему популярным стал формат ремонта собственными силами?

Отдельный тренд – постепенное восстановление старых домов собственноручно. Люди покупают небольшие дома и ремонтируют их поэтапно, часто с минимальными вложениями. Такие истории активно набирают популярность в соцсетях, где владельцы показывают реальный процесс работ без "идеальной картинки".

Например, украинка купила заброшенный дом за 5 500 долларов и вместе с мамой за полгода постепенно превратила ее в пригодное для жизни место. Для ремонта они старались максимально использовать старые вещи и материалы, чтобы минимизировать расходы: в частности, обновили советский шкаф, переделали старый диван и собственноручно обустроили кухонную зону. Еще одна супруги купили старую заброшенную дачу у воды, хотя дом нуждается в капитальном ремонте и долгое время пустовал. Новые владельцы сознательно выбрали именно такую недвижимость, потому что увидели в ней потенциал для обновления и готовы постепенно превратить ее в комфортное жилье собственными силами.

Впрочем, эксперты отмечают, что романтика старых домов часто сопровождается значительными затратами и техническими трудностями. Во многих случаях ремонт обходится дороже, чем владельцы планировали изначально.

Сколько стоит ремонт старого дома в 2026 году?

По оценкам Виктория Берещак, базовое базовое обновление старого дома в 2026 году стоит в среднем 200 – 400 долларов за квадратный метр. Если же нужна глубокая реконструкция, расходы могут вырасти до 400 – 800 долларов за квадрат. Таким образом, ремонт небольшого дома площадью около 50 квадратных метров может стоить 10 – 20 тысяч долларов. Если требуются капитальные работы, бюджет нередко возрастает до 20 – 40 тысяч долларов.

Эксперт по недвижимости Александр Бойко объясняет, что больше всего рисков обычно связано с состоянием фундамента, крыши и инженерных сетей и инженерных сетей. В старых домах часто приходится полностью менять электропроводку, водоснабжения и систему отопления. Кроме того, специалисты советуют сразу закладывать дополнительный финансовый резерв. Во время ремонта старых домов нередко появляются скрытые проблемы, которые невозможно заметить еще до покупки дома.