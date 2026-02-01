В одной из стран украинцы вошли в ТОП-3 среди иностранных покупателей жилья

Рынок недвижимости Турции в 2025 году продемонстрировал заметный рост. В то же время доля сделок с иностранцами уменьшилась, однако украинцы продолжают оставаться среди лидеров по количеству приобретенного жилья.

В какой стране украинцы активно покупают жилье?

Об этом сообщает консалтинговая компания Open4Business со ссылкой на данные Турецкого статистического института.

По итогам декабря 2025 года на турецком рынке недвижимости было заключено на 19,8% больше сделок, чем в декабре предыдущего года, что сделало последний месяц года особенно успешным для девелоперов.

Всего в течение 2025 года в Турции продали 1,69 миллиона квартир – это на 14,3% больше, чем в 2024. Значительно выросла и популярность ипотеки: объем ипотечных продаж за год подскочил на 49,3% и достиг 236,7 тысячи сделок. Таким образом, каждая седьмая сделка на рынке была заключена с использованием кредитных денег.

Зато иностранцы в 2025 году приобрели на 9,4% меньше жилья, чем год до этого. В общем зафиксировали 21,5 тысячи сделок с иностранными покупателями, что составляет лишь 1,3% от всех продаж. Самыми популярными регионами среди иностранцев остаются Стамбул, Анталия и Мерсин.

В тройку стран, граждане которых купили больше всего жилья в Турции в течение 2025 года, вошли:

Россия – 3 649 квартир;

Иран – 1 878;

Украина – 1 541.

Какие цены на жилье в Турции?

Согласно данным на Investropa в конце января 2026 года средняя цена жилья по всей Турции составляет примерно 94 тысяч долларов. За 80% предложений, которые есть на рынке недвижимости, просят от 59 тысяч до 164 тысяч долларов.

Сколько времени надо откладывать на жилье в Европе?

Цены на жилье в Польше отличаются в зависимости от города и района. Самые дорогие квартиры – в Варшаве и Гданьске. Даже откладывая всю зарплату, накопить на квартиру площадью 50 квадратов займет много времени: в центре Варшавы – около 12,6 года, на окраинах – почти 8. В других крупных городах сроки колеблются от 5 до 13 лет.

В Германии дольше всего придется копить на жилье в центральных районах Мюнхена, а меньше всего – за городом, например, в Дортмунде. Квартира на 50 квадратов в центре Берлина требует примерно 10 лет зарплаты, а за городом – 6,8 года.