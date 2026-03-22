Переселенка из Донбасса купила дом за 15 тысяч долларов: ее сын показал дом в соцсетях

Переселенка из Славянска купила дом в селе Драбовка Черкасской области. Ее сын, керамист Тарас Снежковский, показал в соцсетях, как выглядит двор и дом.

Как выглядит дом в Черкасской области?

Дом приобрели в январе. Это одноэтажный дом площадью около 80 квадратных метров, расположенный на краю села рядом с лесом, рассказывает Тарас Снежковский в тикток.

Вместе с домом есть двор с хозяйственными постройками, летняя кухня и огород. Возле дома – приусадебный участок, который можно использовать для бытовых нужд.

По словам Тараса, состояние дома далеко от идеального, но жить в нем можно. К дому подведены газ и электричество, есть вода из скважины и септик.

Автор видео поделился, что приобрели они дом примерно за 15 тысяч долларов. Его мать осталась довольна покупкой, хотя переезд из города в село стал резким изменением привычной жизни.

Ну, все, такая наша судьба. Всю жизнь в городе, а теперь в деревне. И не нужно никому рассказывать, что к тебе придут дети. Нормально? Нормально,

– подытожил в ролике он.

Что пишут в комментариях?

Под видео пользователи активно обсуждают прежде всего цену дома. Часть пишет, что за 15 тысяч долларов жилье выглядит довольно простым и требует дополнительных затрат. Другие отмечают, что на рынке даже подобные дома могут стоить не менее, особенно с учетом земли и коммуникаций.

К слову, по данным OLX Недвижимость дома в селе Драбовка стоят от 5 тысяч до 20 тысяч долларов в зависимости от состояния и наличия коммуникаций.

Комментаторы пишут:

Да за 15 тыс то это шара. Сейчас сарай за эти деньги не построишь. Такие цены на строительство это жесть;

Это, видимо, где-то вблизи Черкасс если цена такая;

Очень красивый дом, двор, огород, лес рядом. Я как жительница Каменки на Черкасщине, скажу что за такие копейки вы приобрели супер дом.

В общем в отзывах поддерживают семью и желают им покоя на новом месте.

