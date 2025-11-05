Самый узкий таунхаус в Манхэттене: за сколько можно купить уникальный дом

В Вест-Вилледж выставили на продажу один из самых необычных домов города. Он известен как самый узкий таунхаус в Нью-Йорке.

Цена дома – 4 миллиона долларов. Стоимость объясняется расположением в престижном районе и историческим значением, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Жуткий модернизм: 8 домов, которые могли бы быть в триллере

Как выглядит самый узкий таунхаус

Трехэтажный дом расположен на Bedford Street. Внутри размещены три спальни, две ванные комнаты. Планировка преимущественно открытая, с многочисленными встроенными системами хранения, раздвижными дверями и использованием вертикального пространства.

Интересно! В доме есть четыре дровяных камина. Один из них расположен в ванной комнате главной спальни на втором этаже. Это добавляет помещению аутентичности.

Ванная комната с камином / Фото The New York Times

Высота потолков в помещении около трех метров, а общая площадь всех этажей – 93 квадратных метра. Поэтому использование вертикального пространства позволяет оптимизировать жилую площадь.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Из исторических элементов сохранены деревянные балки на потолках, дубовый пол, винтовая лестница и голландские двери. Современные материалы также присутствуют – мрамор в ванных комнатах и обновленные кухонные поверхности.

Интерьер дома / Фото The New York Times

На первом этаже расположена кухня. Оттуда есть выход к небольшому частному саду со специальными контейнерами для растений. На верхних этажах сделаны небольшие балкончики, выходящие во внутренние дворы.

Сад и кухня на первом этаже / Фото The New York Times

Кто из известных людей жил в доме

В течение 20 века в доме проживали несколько известных людей. Среди них – актеры Кэри Грант и Джон Бэрримор, ученая-антрополог Маргарет Мид.

Интересно! А также художник и писатель Уильям Стейг. Он создал рассказ "Шрек", по мотивам которого была снята знаменитая серия одноименных мультфильмов.

Одной из самых известных жительниц стала поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей. Она жила здесь в 1923 – 1924 годах и именно в этот период создала "The Ballad of the Harp-Weaver", за которую позже получила Пулитцеровскую премию. Над входом дома размещена мемориальная табличка, напоминающая об этом эпизоде.

Кто сейчас владеет домом в Манхэттене

Здание возвели в 1873 году на месте бывшего проезда для карет к соседнему дому. В 1920-х годах, когда здесь жили Миллей и ее муж, сооружение претерпело изменения – появился мансардный этаж с большим окном, голландские двери, деревянные окна и студия для письма под крышей.

За десятилетия дом неоднократно модернизировали, пытаясь сохранить его исторические черты. Последние владельцы – Джуно Каларко и врач Дэвид Хаммер – сосредоточились на улучшении коммуникаций, ремонте мебели и поддержке первоначальных элементов конструкции.

Какие еще уникальные дома продаются в США