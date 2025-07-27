Реальнее выиграть: цены на жилье в Британии заставляют молодежь надеяться разве что на лотереи

В Британии есть компании, проводящие квартирные лотереи. Поскольку цены на жилье в стране высокие и продолжают расти, для большинства молодых людей это едва ли не единственная возможность стать владельцем недвижимости.

Компания Omaze проводит квартирные лотереи с 2020 года в Британии. Факты выигрышей реальные, хотя не все британцы относятся к такой тенденции положительно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Independent.

Интересно Нельзя ночевать и иметь душ: почему у немцев такие строгие ограничения по дачным домам

Что нужно для участия в розыгрыше?

Онлайн-участие в розыгрыше начинается от ставки в 10 фунтов (примерно 570 гривен). Участникам также предлагают заплатить 25 фунтов стерлингов за 40 заявок, 50 фунтов стерлингов за 85 или 150 фунтов стерлингов за 320 заявок. Когда лотерея завершается, победитель получает дом и 250 тысяч фунтов наличными для обустройства жилья.

Такие лотереи стали очень популярными, и уже много британцев приняло в них участие. Но эта популярность указывает на печальную картину: главный приз в Британии уже не миллионы в Национальной лотерее, а возможность выиграть жилье. Для многих молодых людей возможность выиграть дом кажется более реалистичной, чем заработать на него.



Молодежь часто участвует в лотереях / Фото Omaze

Например, в одной из лотерей компания разыгрывала георгианский дом недалеко от исторического города Батт. Он вмещал шесть спален, три ванные комнаты, а также в собственности принадлежал ухоженный сад с частным доступом к реке. В другом розыгрыше призом был викторианский дом в самом Лондоне.

Всего в 2024 году компания провела 13 розыгрышей, а стоимость призовой недвижимости превысила 40 миллионов фунтов.

Что британцы думают о квартирных лотереях?

Генри, 28-летний музыкальный публицист, рассказывает, что за последние три года потратил на участие в лотереях 500 фунтов. Он участвует в розыгрышах каждые шесть месяцев, тратя от 50 до 75 фунтов. Мужчина хочет выиграть дом, потому что его финансовое положение является не лучшим, а потому купить жилье он не может.

Иногда мне кажется, что мои шансы выиграть через Omaze лучше, чем купить что-то в Лондоне. Я просто думаю: "Зачем мне это все, я просто потрачу 100 фунтов, чтобы выиграть этот дом за четыре миллиона – возможно, он все решит",

– поделился британец.

Сейчас средний возраст покупателя первого жилья в Великобритании составляет 33 года, а в Лондоне – 36 лет. Дорогая не только покупка, но и аренда, что не дает возможности людям сэкономить.

Omaze – не единственная компания, которая проводит такие розыгрыши. Другая компания, Raffle House, работает по подобной схеме. Эксперты по недвижимости считают, что ситуация с розыгрышами на самом деле плачевная, потому что может выйти из-под контроля. Из-за популярности лотерей мошенники могут заинтересоваться этой сферой, копировать модели компаний и создавать незаконные, обманывая участников.

Еще одной проблемой является то, что многие люди становятся зависимыми от таких розыгрышей, как от азартных игр. Они постоянно покупают лотерейки, тратя на это сотни или даже тысячи фунтов.