Вместо ремонта – 10 лет судебных разбирательств и миллион евро: что обнаружил испанец в своем доме

Испанец планировал отремонтировать старый дом для своей семьи, но вместо этого получил почти десять лет споров из-за того, что обнаружил за его стенами. Теперь мужчина имеет право на вознаграждение в размере более миллиона евро.

Как ремонт старого дома принес владельцу более миллиона евро

Хуан Франсиско Леон приобрел старый дом в историческом центре города Убеда на юге Испании. Мужчина хотел отремонтировать его и поселиться там с семьей. В ноябре 2016 года он вместе с отцом начал разбирать старые стены и обнаружил за ними часть старинного сооружения, о существовании которого даже не догадывался, пишет El País.

Находкой оказался огромный каменный фасад церкви при бывшем госпитале Святого Георгия, основанном еще в 1347 году. Его ширина составляет 15 метров, а высота – 11 метров.

Интересно! Фасад связывают с известным испанским архитектором эпохи Возрождения Андресом де Вандельвирой. До открытия исследователи считали эту часть исторического сооружения утраченной, хотя ее декоративные элементы хорошо сохранились.

После такого открытия о привычном ремонте пришлось забыть. Из-за исторической ценности находки Леону запретили проводить работы, которые могли повредить фасад. Мужчина так и не смог обустроить приобретенное жилье, поэтому его семья в конце концов купила другой дом на той же улице.

Согласно испанскому законодательству, люди, случайно обнаружившие исторические ценности, могут получить денежное вознаграждение. Однако власти Андалусии отказали Леону в выплате, поскольку считали, что часть фасада уже находилась под государственной охраной.

Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд. В итоге он добился признания своего права на деньги, хотя дело пришлось рассматривать даже в Верховном суде Испании. После многолетних споров специальная комиссия правительства Андалусии определила размер вознаграждения – более миллиона евро.

Теперь Леон пытается договориться с городскими властями о восстановлении исторического фасада. Он даже готов отдать часть площади дома, чтобы люди могли увидеть памятник с улицы.

Напомним, в Италии предлагают 50 домов для бесплатного проживания в течение 10 лет. Получить такое жилье могут даже украинцы, если соответствуют условиям программы.