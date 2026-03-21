Гектар земли по цене квартиры: какой дом продают в Калифорнии

В Калифорнии продают маленький дом в пустыне вместе с огромным участком за 50 тысяч долларов. Для этого района, который в последние годы стал популярным среди туристов и инвесторов, такая цена выглядит нетипично и сразу привлекает внимание.

Где он расположен?

Дом расположен в северной части района Джошуа-Три, в отдаленной пустынной местности без плотной застройки, пишет Realtor.com.

Участок занимает примерно один гектар и значительно больше типичных предложений в этом регионе. Вокруг открытое пространство с панорамными видами на пустыню, без соседей и без городского освещения, что создает полную изоляцию.

Локация находится недалеко от национального парка Джошуа-Три, который стал одним из ключевых факторов роста интереса к этой местности. Именно поэтому район активно развивался последние годы, в частности благодаря спросу на краткосрочное жилье.

Как выглядит дом?

Это небольшой дом, построенный еще в 1950-х годах в рамках государственной программы освоения земель. Такие здания создавали как минимальное укрытие, чтобы закрепить право собственности на участок, а не как полноценное жилье.

Маленький дом в пустыне / Фото Realtor.com

Дом имеет простую конструкцию без внутренней планировки и фактически состоит из одного помещения. Внутри нет кухни, санузла или отдельных комнат, поэтому пространство выглядит как пустая коробка.

Как выглядит дом изнутри / Фото Realtor.com

В нем отсутствуют электричество, водоснабжение и канализация, что делает проживание невозможным без полного переоборудования. Подобные объекты или оставляют в первоначальном виде, или реконструируют, вкладывая значительные средства.

Почему его продают так дешево?

Низкая цена связана не только с состоянием дома, но и с правилами использования таких объектов в этом районе. В нем не позволяют жить постоянно, а использовать его можно только ограниченное количество дней в месяц.

Кроме этого, после резкого роста популярности Джошуа-Три во время пандемии местные власти ужесточили правила для аренды. Краткосрочную сдачу таких домов запретили, что существенно снизило их инвестиционную привлекательность.

Из-за этих ограничений объект не подходит для туристического бизнеса, который ранее был основным сценарием использования подобной недвижимости.

