В КНДР возводят особняки: кто будет проживать там после окончания строительства

В столице КНДР развернули масштабное строительство трех новых роскошных особняков для иностранных гостей. Работы вблизи правительственного гостевого комплекса продолжаются в ускоренном режиме, что уже видно на спутниковых снимках.

Где именно возводят новые резиденции?

Строительство ведут в Пхеньяне на территории комплекса Kumsusan State Guesthouse, пишет 24 Канал со ссылкой на NK news.

Это закрытая зона, которую власть использует для размещения иностранных делегаций и особо почетных гостей. Комплекс расположен неподалеку от официальной резиденции Ким Чен Ына и находится под усиленной охраной.

Спутниковые снимки показывают три отдельных здания, которые возводят параллельно. Каждый особняк занимает значительную площадь и по размерам напоминает резиденции, которые КНДР уже строила для визитов высокопоставленных чиновников в предыдущие годы.

Спутниковые снимки строительства / Фото NK news

Каковы темпы строительства?

Первые признаки активных работ зафиксировали в конце октября 2025 года, когда рядом с комплексом появился большой строительный лагерь. Уже через несколько недель были готовы фундаменты всех трех особняков. По состоянию на начало декабря здания уже имели несколько этажей.

Спутниковые снимки первого особняка / Фото NK news

Спутниковые снимки второго и третьего имения / Фото NK news

Такие темпы для объектов подобного масштаба являются очень высокими даже по стандартам КНДР. Это свидетельствует, что проект имеет приоритетный статус и финансируется без задержек.

Для кого готовят эти дома?

Официально северокорейские власти не сообщили, для кого именно предназначены новые резиденции. В то же время в медиа предполагают, что один из особняков могут готовить для Владимира Путина. Также среди возможных будущих гостей упоминают лидера Китая Си Цзиньпина.

Не исключают и вариант, что одна из резиденций рассчитана на потенциальные контакты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, с которым уже был опыт прямых переговоров.

Что еще строят рядом с имениями?

Кроме самих особняков, в районе Kumsusan State Guesthouse фиксируют новые объекты инфраструктуры. Речь идет о вспомогательных зданиях, технические помещения и новые подъездные пути. Также неподалеку появились признаки обустройства мемориального объекта – вероятно, кладбища и музея для военных КНДР.

Аналитики обращают внимание, что масштаб работ выходит далеко за пределы обычной реконструкции и больше напоминает комплексную подготовку территории под будущие официальные визиты высокого уровня.

Почему эти резиденции так важны для режима?

Kumsusan State Guesthouse традиционно используют для приема лишь ограниченного круга иностранных лидеров. Поэтому появление сразу трех новых роскошных особняков может свидетельствовать о расширении формата и встреч с делегациями.

Пока официальных заявлений о завершении работ или конкретные даты возможных визитов нет, однако сам масштаб и скорость строительства уже вызвали значительный интерес международных аналитиков.

