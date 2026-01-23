Российский рынок жилой недвижимости входит в 2026 год с глубоким дисбалансом. Цены на квартиры продолжают расти, тогда как доходы населения и реальный спрос стремительно проседают, делая жилье еще менее доступным.

Что происходит с российским рынком недвижимости?

По обновленным данным, чтобы приобрести квартиру, среднестатистическому россиянину пришлось бы откладывать всю зарплату в течение 5 – 7 лет без всяких затрат, сообщает Служба внешней разведки Украины.

В крупных городах ситуация еще сложнее. В Москве цена типовой квартиры равна полному доходу более чем за 13 лет, в Казани – почти за 11 лет. Такой уровень цен делает покупку жилья практически недосягаемой даже для семей со стабильным доходом.

Подорожание фиксируют как на вторичном, так и на первичном рынках. Цены на вторичное жилье выросли примерно на 8%, тогда как новостройки подорожали в среднем на 14%.

К слову, по данным Trading Economics, минимальная заработная плата в России составляет около 22 тысяч рублей, что в долларовом эквиваленте – 220 долларов. Тогда как стоимость квадратного метра достигла около 2 700 долларов, что делает невозможным покупку жилья для большинства населения.

Аналитики прогнозируют, что давление на цены сохранится. Новостройки могут добавить еще 13 – 15% в стоимости, а вторичный рынок – до 10%. Это лишь углубляет разрыв между ценами и платежеспособностью населения.

Почему спрос на жилье в России падает?

На фоне роста цен рынок демонстрирует противоположную динамику по количеству сделок. Продажи жилья во многих городах резко сократились. Наибольшее падение зафиксировали во вложениях в площади под возведение домов – 53%.

Основной причиной считается снижение покупательской способности и проблемы с ипотекой. Банки значительно сократили выдачу жилищных кредитов, а без ипотеки большинство граждан не могут позволить себе покупку квартиры.

Что происходит с элитной недвижимостью?

Кризис коснулся и элитной недвижимости, который ранее считали относительно устойчивым. Спрос на дорогие объекты остается низким, а покупателей на премиальные дома и квартиры немного. Риелторы назвали это "эффектом Долиной".

Часть элитных объектов годами не находит владельцев. Владельцы вынуждены постепенно снижать цены, чтобы хоть как-то активизировать интерес. В результате даже престижная недвижимость все чаще продается значительно дешевле первоначальных ожиданий, что лишь подчеркивает глубину кризиса на российском рынке жилья.