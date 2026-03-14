Всего 20 квадратных метров: как выглядит крошечный дом, в котором есть все

Маленький дом площадью 20 квадратных метров может выглядеть как эксперимент, но словацкие архитекторы доказали, что такое пространство способно быть полноценным жильем. Летний дом спроектировали так, чтобы им можно было пользоваться в течение всего года.

Где расположен дом площадью 20 квадратных метров?

Дом стоит на краю виноградников в районе Златый Рох недалеко от Братиславы, пишет whiteMAD.

При разработке архитекторы Мартин и Виктор Миковчаки ориентировались прежде всего на ландшафт, поэтому с нее открывается панорама виноградников и окружающих гор. На горизонте также видно замок Девин.

Маленький дом в Словакии / Фото whiteMAD

Общая площадь здания – всего лишь 20 квадратных метров. Из них примерно 15 квадратных метров занимает основное жилое пространство. Несмотря на компактные размеры, дом пригоден для использования в течение всего года и работает как энергонезависимое сооружение.

Как архитектура дома сочетается с природой?

Архитекторы сделали дом максимально открытым к окружающей среде. Два фасада оборудованы террасами, которые могут опускаться и открывать большие раздвижные стеклянные стены.

Когда террасы разложены, внутреннее пространство фактически сливается с окружающей средой. Жилая зона переходит в открытую террасу, что визуально увеличивает площадь дома.

Терраса дома / Фото whiteMAD

Переднюю часть здания оборудовали интегрированными шторами. Они защищают интерьер от чрезмерного солнечного света и позволяют регулировать освещение в зависимости от погоды и времени суток.

Как организован интерьер в таком маленьком доме?

Внутреннее пространство организовано максимально компактно, пишет Metalocus. Сразу у входа расположено основное жилое пространство. Рядом обустроили небольшую кухню, а в глубине дома – ванную комнату с душем.

В ванной установили бетонную раковину, изготовленную на заказ. Ее вмонтировали непосредственно в оконную раму, поэтому во время пользования открывается вид на виноградники и окружающий ландшафт.

Интерьер дома площадью 20 квадратных метров / Фото whiteMAD

Спальное место обустроили на антресоли. Подняться туда можно с помощью выдвижной лестницы, которая прячется в конструкции и используется только при необходимости.

Над антресолью установили световой люк в крыше. Через него в спальную зону попадает естественный свет, а ночью можно увидеть небо. В доме также использовали подвесной светильник: когда его поднимают вверх, открывается пространство антресоли, где расположено спальное место.

