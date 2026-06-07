В церкви 1872 года заметили два окна без комнаты: что обнаружили владельцы

Во время ремонта старой церкви в США ее новые владельцы наткнулись на загадку, объяснение которой не смогли найти при осмотре здания. Все началось с двух окон, которые были видны снаружи, но которым не нашлось ни одного подходящего помещения внутри.

Что обнаружили владельцы в старой церкви?

Как пишет Newsweek, 31-летняя Лорен Гундерман и ее партнер приобрели бывшую церковь 1872 года в городке Уотервилл в штате Нью-Йорк.

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Супруги восстанавливают историческое сооружение в рамках проекта The Stately on Main. После завершения работ здание планируют использовать для проведения свадеб и других мероприятий.

Во время реконструкции владельцы обратили внимание на два окна на внешней стене церкви. Когда они начали осматривать помещение, то обнаружили, что внутри нет комнаты или иного пространства, к которому эти окна могли бы выходить. Именно тогда они предположили, что в здании может быть закрытая часть, которой не видно из основных помещений.

Свои поиски пара показывала в соцсетях. В одном из видео они исследовали пространство под потолком церкви. Во время осмотра им попалось отверстие, закрытое деревянными досками. Владельцы решили проверить, что находится за ним.

Ожидания не оправдались. Вместо скрытой комнаты они увидели дополнительные элементы конструкции здания и еще один слой пола.

Видео быстро стало популярным и собрало более 4,9 миллиона просмотров и более 137 тысяч лайков. В комментариях пользователи начали предлагать собственные объяснения того, что могло скрываться за загадочными окнами.

После обсуждения в комментариях появилась версия от людей, которые разбираются в таких конструкциях. Они предположили, что окна могли вести в органную комнату. По этой версии, после электрификации инструмента это пространство могли закрыть или отделить от остального здания. Лорен Гундерман рассказала, что не планирует разбирать органные трубы, чтобы проверить это предположение. Некоторые комментаторы предложили залезть в помещение с улицы и посмотреть, что находится внутри.

Как в Британии железнодорожную станцию превратили в отель?

В 2017 году Сесилия Чавес-Брендон и ее муж Пол Кирван приобрели территорию площадью 2,7 акров за 395 тысяч фунтов. На участке сохранились оригинальные здания станции и часть пути.

Новые владельцы решили не только отреставрировать станцию, но и воссоздать для гостей атмосферу британских железных дорог 1950 – 1960-х годов. Для этого они приобрели 5 метровый инспекторский салонный вагон, окрашенный в стилистике British Railways.