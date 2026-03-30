Самый дорогой дом под Киевом: как выглядит дом за 15 миллионов долларов
- Имение в Ворзеле продается за 15 миллионов долларов, что значительно превышает среднюю цену в регионе.
- На территории поместья есть три жилых дома, собственный кинотеатр, библиотека, спа-зона, и ухоженная территория с продуманным ландшафтом.
Под Киевом выставили на продажу имение за 15 миллионов долларов. Объект расположен в Ворзеле и существенно выбивается из цен, которые обычно видят на рынке загородной недвижимости.
Где расположено имение?
Дом продают в Ворзеле – это пригород столицы, который давно считают тихим и зеленым направлением для частного жилья, указано на портале ЛУН.
Стоимость объекта – 15 миллионов долларов, тогда как средний дом в этой части области стоит примерно 120 тысяч. Разница выглядит резкой даже для премиального сегмента.
Имение занимает около трех гектаров. На территории размещены три отдельных жилых дома с общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Также есть дополнительные помещения для персонала и охраны, что делает пространство полностью закрытым и автономным.
Кроме застройки, участок имеет ухоженную территорию с продуманным ландшафтом. Все выглядит как частная резиденция, а не типичный загородный дом.
Что есть внутри и чем отличается дом?
Внутри дом больше напоминает отель или клубное пространство. Есть собственный кинотеатр, библиотека, бильярдная и отдельная комната для хранения вина. Также предусмотрена зона отдыха со спа: сауна и джакузи.
Интерьер дома / Фото ЛУН
Каждый из домов выполнен в своем стиле. В интерьерах использовали дерево, камень и дорогие ткани. Это создает ощущение различных пространств на одной территории.
Цена объекта существенно отличается от массового рынка. За эти средства можно приобрести десятки стандартных домов в пригороде Киева. Такой формат жилья ориентирован на узкий круг покупателей и фактически существует отдельно от обычного рынка загородной недвижимости.
Где под Киевом самые дорогие дома?
В пригороде Киева цены на частные дома остаются высокими остаются высокими, а в отдельных локациях достигают почти миллиона долларов. Самые дорогие направления традиционно сосредоточены к югу от столицы.
По состоянию на конец марта 2026 года, по данным ЛУН, под Киевом дома в среднем продают по цене от 160 до 900 тысяч долларов.