Самый дорогой дом под Киевом: как выглядит дом за 15 миллионов долларов

Под Киевом выставили на продажу имение за 15 миллионов долларов. Объект расположен в Ворзеле и существенно выбивается из цен, которые обычно видят на рынке загородной недвижимости.

Где расположено имение?

Дом продают в Ворзеле – это пригород столицы, который давно считают тихим и зеленым направлением для частного жилья, указано на портале ЛУН.

Стоимость объекта – 15 миллионов долларов, тогда как средний дом в этой части области стоит примерно 120 тысяч. Разница выглядит резкой даже для премиального сегмента.

Имение занимает около трех гектаров. На территории размещены три отдельных жилых дома с общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Также есть дополнительные помещения для персонала и охраны, что делает пространство полностью закрытым и автономным.

Кроме застройки, участок имеет ухоженную территорию с продуманным ландшафтом. Все выглядит как частная резиденция, а не типичный загородный дом.

Что есть внутри и чем отличается дом?

Внутри дом больше напоминает отель или клубное пространство. Есть собственный кинотеатр, библиотека, бильярдная и отдельная комната для хранения вина. Также предусмотрена зона отдыха со спа: сауна и джакузи.

Каждый из домов выполнен в своем стиле. В интерьерах использовали дерево, камень и дорогие ткани. Это создает ощущение различных пространств на одной территории.

Цена объекта существенно отличается от массового рынка. За эти средства можно приобрести десятки стандартных домов в пригороде Киева. Такой формат жилья ориентирован на узкий круг покупателей и фактически существует отдельно от обычного рынка загородной недвижимости.

