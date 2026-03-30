Де розташований маєток?

Будинок продають у Ворзелі – це передмістя столиці, яке давно вважають тихим і зеленим напрямком для приватного житла, зазначено на порталі ЛУН.

Вартість об'єкта – 15 мільйонів доларів, тоді як середній будинок у цій частині області коштує приблизно 120 тисяч. Різниця виглядає різкою навіть для преміального сегмента.

Маєток займає близько трьох гектарів. На території розміщені три окремі житлові будинки із загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Також є додаткові приміщення для персоналу й охорони, що робить простір повністю закритим і автономним.

Окрім забудови, ділянка має доглянуту територію з продуманим ландшафтом. Усе виглядає як приватна резиденція, а не типовий заміський будинок.

Що є всередині й чим вирізняється будинок?

Усередині будинок більше нагадує готель або клубний простір. Є власний кінотеатр, бібліотека, більярдна та окрема кімната для зберігання вина. Також передбачена зона відпочинку зі спа: сауна та джакузі.

Інтер'єр будинку

Кожен із будинків виконаний у своєму стилі. В інтер'єрах використали дерево, камінь і дорогі тканини. Це створює відчуття різних просторів на одній території.

Ціна об'єкта суттєво відрізняється від масового ринку. За ці кошти можна придбати десятки стандартних будинків у передмісті Києва. Такий формат житла орієнтований на вузьке коло покупців і фактично існує окремо від звичайного ринку заміської нерухомості.

