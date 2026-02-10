В Украине хотят отсеять случайных риелторов: как изменится рынок аренды

В этом году рынок аренды жилья в Украине может существенно измениться. В Верховной Раде готовят новые правила для риелторов и арендодателей, чтобы вывести из тени значительную часть сделок.

Что изменит законопроект для риелторов?

Для риелторов планируют создать документ, который должен четко урегулировать требования к специалистам, правил предоставления услуг и ответственности перед клиентами, отметили в Верховной Раде.

Сейчас на рынке наряду с профессиональными агентами работают и случайные посредники, которые берут комиссию без гарантий качества.

Елена Шуляк Народный депутат Украины Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риэлторы, действуют нечестно и не выполняют своих обязанностей: не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел на онлайн-платформах. Такие практики вызывают обоснованное беспокойство и дискредитируют профессиональное сообщество риэлторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги.

По состоянию на 9 февраля в комитет присоединились около ста экспертов. Они нарабатывают предложения, которые должны отделить профессиональных риелторов от тех, кто работает без подготовки и стандартов. Также обсуждают инструменты защиты клиентов в случае недобросовестных действий посредников.

Почему аренда остается в тени?

По словам Елены Шуляк, одной из ключевых причин теневого рынка являются высокие налоги для арендодателей. По данным налоговых органов, в 2024 году официально задекларировали доходы от аренды лишь около 900 человек по всей стране. Большинство владельцев жилья не отражают такие доходы в отчетности.

Сейчас арендодатель платит около 23% от полученного дохода. Для многих владельцев это ощутимая нагрузка, поэтому они договариваются с квартирантами неофициально. В итоге государство недополучает налоги, а арендаторы часто остаются без правовой защиты.

Что изменится для арендодателей?