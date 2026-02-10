Что изменит законопроект для риелторов?
Для риелторов планируют создать документ, который должен четко урегулировать требования к специалистам, правил предоставления услуг и ответственности перед клиентами, отметили в Верховной Раде.
Сейчас на рынке наряду с профессиональными агентами работают и случайные посредники, которые берут комиссию без гарантий качества.
Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риэлторы, действуют нечестно и не выполняют своих обязанностей: не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел на онлайн-платформах. Такие практики вызывают обоснованное беспокойство и дискредитируют профессиональное сообщество риэлторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги.
По состоянию на 9 февраля в комитет присоединились около ста экспертов. Они нарабатывают предложения, которые должны отделить профессиональных риелторов от тех, кто работает без подготовки и стандартов. Также обсуждают инструменты защиты клиентов в случае недобросовестных действий посредников.
Почему аренда остается в тени?
По словам Елены Шуляк, одной из ключевых причин теневого рынка являются высокие налоги для арендодателей. По данным налоговых органов, в 2024 году официально задекларировали доходы от аренды лишь около 900 человек по всей стране. Большинство владельцев жилья не отражают такие доходы в отчетности.
Сейчас арендодатель платит около 23% от полученного дохода. Для многих владельцев это ощутимая нагрузка, поэтому они договариваются с квартирантами неофициально. В итоге государство недополучает налоги, а арендаторы часто остаются без правовой защиты.
Что изменится для арендодателей?
Законопроект предлагает снизить налоговую нагрузку для тех, кто официально сдает жилье. Обсуждают возможность снижения ставок до 5 – 7%, чтобы декларирование доходов от аренды жилья стало выгоднее, чем работа в тени.
Параллельно обсуждают механизмы контроля за рынком. Среди вариантов есть фиксация договоров аренды или другие способы учета таких сделок. Также могут ввести ответственность для тех, кто и в дальнейшем будет сдавать жилье полностью в тени.