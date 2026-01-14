Правительство отменило советский Жилищный кодекс: что изменит новый закон

Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах жилищной политики", который меняет подход государства к регулированию жилищных отношений. Документ отменяет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа граждан к жилью.

Что предусматривает новый закон о жилищной политике?

Новый закон №12377 определяет правовые, экономические и организационные основы реализации государственной жилищной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Среди основных изменений:

создание Единой информационно-аналитической жилищной системы , которая будет содержать данные обо всем жилом фонде, очереди на получение государственной поддержки, действующие жилищные программы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги;

, которая будет содержать данные обо всем жилом фонде, очереди на получение государственной поддержки, действующие жилищные программы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги; внедрение финансово-кредитных инструментов для обеспечения граждан жильем, в частности льготных долгосрочных кредитов, механизмов финансового лизинга и аренды жилья с возможностью последующего выкупа;

для обеспечения граждан жильем, в частности льготных долгосрочных кредитов, механизмов финансового лизинга и аренды жилья с возможностью последующего выкупа; введение социального жилья для уязвимых категорий населения с арендной платой, размер которой будет определяться с учетом доходов домохозяйства;

населения с арендной платой, размер которой будет определяться с учетом доходов домохозяйства; предоставление служебного жилья военнослужащим, работникам полиции и другим категориям, которые определяет правительство, исключительно на период выполнения служебных обязанностей без права приватизации;

работникам полиции и другим категориям, которые определяет правительство, исключительно на период выполнения служебных обязанностей без права приватизации; создание в территориальных общинах специальных фондов , средства которых будут направляться на финансирование программ жилищного строительства;

, средства которых будут направляться на финансирование программ жилищного строительства; закрепление права на получение компенсации за жилье , которое было уничтожено или повреждено в результате войны;

, которое было уничтожено или повреждено в результате войны; внедрение механизмов комплексной реновации устаревшего жилищного фонда с целью его обновления и повышения качества проживания.

Почему отменяют старый Жилищный кодекс?

Обратите внимание! Принятый закон отменяет советский Жилищный кодекс, который действовал с 1983 года, а также закон о приватизации государственного жилищного фонда. До появления этого законопроекта приватизировать социальное жилье в Украине было невозможно.

По словам Елены Шуляк, новый закон меняет подход к урегулированию жилищных отношений, поскольку устаревший кодекс давно не соответствует современным реалиям. Закон имеет целью создать более гибкие условия для доступа к жилью, адаптированы к рыночной экономике.

Какие еще инструменты доступа к жилью предлагают украинцам?

Закон вводит понятие доступного жилья, которое можно будет приобрести на льготных условиях при участии государства. Предусмотрено использование ипотечных программ, жилищного лизинга и обновленных строительных кооперативов.

Важно! Отдельно рассмотрели вопрос социального жилья, которое будет предоставляться на условиях социальной аренды гражданам с низкими доходами и другим уязвимым категориям населения.

Как будет работать аренда жилья с правом выкупа?