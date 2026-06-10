Заплатили 1% при покупке квартиры: в каких случаях деньги возвращают

Покупка жилья в Украине часто предусматривает дополнительный платеж – 1% сбора в Пенсионный фонд. Но не все покупатели должны его платить, а уже внесенные деньги в отдельных случаях можно вернуть.

Кто может вернуть 1% пенсионного сбора?

Вернуть 1% пенсионного сбора могут покупатели, которые заплатили его по ошибке, пишет 24 Канал.

Смотрите также Налог за "лишние" метры: 5 самых распространенных вопросов о льготах, ставках и штрафах

Это касается случаев, когда человек относится к категории, освобожденной от такого платежа, но все равно внес деньги при оформлении сделки.

Перед покупкой жилья стоит проверить, нужно ли платить этот сбор. Не платить 1% могут граждане, которые покупают жилье впервые, находятся в официальной очереди на получение жилья или инвестируют в новостройку, указано на сайте Пенсионного фонда.

Чтобы воспользоваться освобождением сразу при оформлении договора, покупатель должен предоставить нотариусу документы, подтверждающие такое право.

Какие документы нужны для возврата денег?

Чтобы вернуть уплаченный сбор, нужно подготовить пакет документов. В него входят:

заявление о возврате;

копия договора купли-продажи;

квитанции или другие платежные документы об уплате 1%;

документы, которые подтверждают право на возврат.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные подтверждения. Например, если покупатель возвращает сбор как человек, что приобрел жилье впервые, могут попросить справку об отсутствии ранее приобретенного права собственности на недвижимость.

Куда подавать заявление?

Заявление вместе с документами подают в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства. Подать документы можно лично или отправить по почте с описью вложения.

После проверки Пенсионный фонд оформляет возврат средств. Покупателю стоит сохранять копии документов и переписки, чтобы иметь подтверждение в случае дополнительных вопросов.

Сколько продлится процедура, зависит от объема проверки и сложности конкретного дела. Если в возврате откажут, плательщик может подать дополнительные документы или обжаловать решение в суде.

Нужна ли помощь нотариуса или юриста?

Нотариус подтверждает факт уплаты сбора при оформлении договора купли-продажи. Если основания для возврата нетипичные или дело сложное, покупатель может обратиться к юристу.

Юрист поможет правильно подготовить заявление и документы. Это уменьшает риск отказа, если Пенсионному фонду нужны дополнительные доказательства.

Почему покупатели часто все же платят сбор?

Одна из главных причин заключается в том, что нотариусы не всегда соглашаются оформлять сделку без подтверждения оплаты. Проблемой остается и то, что в Украине до сих пор нет единой системы, которая бы позволяла быстро проверить, действительно ли человек покупает жилье впервые.

В результате многие украинцы не хотят рисковать срывом сделки и платят 1% даже тогда, когда имеют законное право этого не делать. Особенно часто такое случается во время срочных покупок, когда времени на оформление всех документов просто нет.