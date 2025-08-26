Есть уникальная возможность попасть внутрь: как выглядит одна из самых красивых вилл Львова
- Вилла Юлиетка, спроектирована Юлианом Захаревичем, является редким примером архитектурного стиля переходного от позднего историзма к ранней сецессии.
- 31 августа львовяне смогут посетить виллу во время благотворительной ярмарки, поскольку обычно здание закрыто для общественности.
Юлиетка является одной из самых красивых вилл Львова. Обычно внутрь попасть нельзя, однако в последний день лета львовяне будут иметь такую возможность.
Об исторической вилле рассказала в инстаграме экскурсовод Елена Дворкина, информирует 24 Канал.
Что известно о красивой исторической вилле?
По словам Елены Дворкиной, Юлиетка – самая красивая вилла Львова. Расположена она в тихом районе Кастелевка. Возвели сооружение уже более 130 лет. Это авторская работа Юлиана Захаревича – одного из величайших львовских архитекторов.
Юлиетка – это редкий пример переходного стиля между поздним историзмом и ранней сецессией,
– отметила экскурсовод.
Справка. Ранняя сецессия во Львове, также известна как гуцульская сецессия или восточногалицкий стиль, это архитектурный стиль, развивавшийся в конце XIX – начале XX века, в частности в Восточной Галичине, с ощутимым влиянием венской сецессии и народной архитектуры.
Построенная историческая вилла из красного кирпича. Она имеет симметричную планировку, башенки, эркеры и большое количество декоративных деталей. Здание сразу выделяется среди застройки района. Внутри есть оригинальные деревянные перекрытия, паркет, керамическая плитка, витраж и встроенная мебель, спроектированы еще самим архитектором.
Когда можно будет попасть внутрь здания?
Обычно двери Юлиетки закрыты, ведь сейчас там размещен офис частной компании. Увидеть интерьеры вживую – это действительно исключительная возможность, ведь таких сооружений буквально единицы во всем городе. Однако у львовян и гостей города будет уникальная возможность рассмотреть виллу изнутри. Попасть туда можно будет во время благотворительной ярмарки 31 августа.
