Об исторической вилле рассказала в инстаграме экскурсовод Елена Дворкина, информирует 24 Канал.

Что известно о красивой исторической вилле?

По словам Елены Дворкиной, Юлиетка – самая красивая вилла Львова. Расположена она в тихом районе Кастелевка. Возвели сооружение уже более 130 лет. Это авторская работа Юлиана Захаревича – одного из величайших львовских архитекторов.

Юлиетка – это редкий пример переходного стиля между поздним историзмом и ранней сецессией,

– отметила экскурсовод.

Справка. Ранняя сецессия во Львове, также известна как гуцульская сецессия или восточногалицкий стиль, это архитектурный стиль, развивавшийся в конце XIX – начале XX века, в частности в Восточной Галичине, с ощутимым влиянием венской сецессии и народной архитектуры.

Построенная историческая вилла из красного кирпича. Она имеет симметричную планировку, башенки, эркеры и большое количество декоративных деталей. Здание сразу выделяется среди застройки района. Внутри есть оригинальные деревянные перекрытия, паркет, керамическая плитка, витраж и встроенная мебель, спроектированы еще самим архитектором.

Когда можно будет попасть внутрь здания?

Обычно двери Юлиетки закрыты, ведь сейчас там размещен офис частной компании. Увидеть интерьеры вживую – это действительно исключительная возможность, ведь таких сооружений буквально единицы во всем городе. Однако у львовян и гостей города будет уникальная возможность рассмотреть виллу изнутри. Попасть туда можно будет во время благотворительной ярмарки 31 августа.

