Как выглядит элитное жилье в Одессе, 24 Канал рассказывает со ссылкой на OLX.

Читайте также Самая дорогая квартира во Львове: сколько стоит и как выглядит

Как выглядит квартира в Одессе за 3,5 миллиона долларов?

В Одессе, на 14-й станции Большого Фонтана выставили на продажу элитную виллу на 14-й станции Большого Фонтана элитную виллу на 2 этажа с потрясающим видом на море. Стоимость недвижимости составляет 3,5 миллиона долларов.

Общая площадь дома – 630 квадратных метров, а участок, на котором он расположен, имеет 13 соток. В доме есть 4 спальни, одна из которых оборудована отдельным санузлом и гардеробной. Также есть две террасы с панорамой на побережье.

Во дворе есть просторный гараж на три авто, открытая зона с бассейном и барбекю.

Так выглядит элитная квартира в Одессе / Фото OLX

Какие средние цены на квартиры в Одессе?

Согласно данным портала ЛУН в августе 2025 года квадратный метр в новостройке экономкласса Одессы стоит 29 тысяч гривен (на 12% дешевле, чем было полгода назад), комфорт-класса – 38 тысяч гривен (на 9% больше, чем полгода назад), бизнес-класса – 46 тысяч гривен (рост цены на 14% за последние полгода).

По рынку вторичного жилья, то однокомнатные квартиры в среднем продают за 44 тысячи долларов, двухкомнатные – за 63 тысячи долларов, трехкомнатные – за 85 тысяч долларов. За последние полгода цены выросли на 15%, 11% и 13% соответственно.