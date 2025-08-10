Який вигляд має елітне помешкання в Одесі, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX.

Читайте також Найдорожча квартира у Львові: скільки коштує та який вигляд має

Який вигляд має квартира в Одесі за 3,5 мільйона доларів?

В Одесі, на 14-й станції Великого Фонтану виставили на продаж елітну віллу на 2 поверхи з приголомшливим краєвидом на море. Вартість нерухомості становить 3,5 мільйона доларів.

Загальна площа будинку – 630 квадратних метрів, а ділянка, на якій він розташований, має 13 соток. У будинку є 4 спальні, одна з яких обладнана окремим санвузлом і гардеробною. Також є дві тераси з панорамою на узбережжя.

У дворі є просторий гараж на три авто, відкрита зона з басейном і барбекю.

Такий вигляд має елітна квартира в Одесі / Фото OLX

Які середні ціни на квартири в Одесі?

Відповідно до даних порталу ЛУН у серпні 2025 року квадратний метр у новобудові економкласу Одеси коштує 29 тисяч гривень (на 12% дешевше, ніж було пів року тому), комфорт-класу – 38 тисяч гривень (на 9% більше, ніж пів року тому), бізнес-класу – 46 тисяч гривень (зростання ціни на 14% за останні пів року).

Щодо ринку вторинного житла, то однокімнатні квартири в середньому продають за 44 тисячі доларів, двокімнатні – за 63 тисячі доларів, трикімнатні – за 85 тисяч доларів. За останні пів року ціни зросли на 15%, 11% та 13% відповідно.