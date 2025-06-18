С 2022 года по первый квартал 2024 года эти регионы, представляющие всего 5% лучших на рынке, зафиксировали самый сильный рост цен на 4,1%, передает 24 Канал со ссылкой на Eulerpool.
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Почему рынки переживают рост
Как рассказывает Лиам Бейли, руководитель исследовательского отдела Knight Frank, немало рынков недвижимости после спада в 2023 году переживают рост.
Поэтому, ожидается, что несмотря на снижение процентных ставок, цены в городах, как Дубай, Женева, Париж и Нью-Йорк, будут продолжать расти.
На сколько может подорожать жилье в этих городах:
- В Дубае, так называемом "городе золота", прогнозируется рост цен на 5% в секторе элитной недвижимости на 2025 год.
- В ОАЭ за последний год стоимость недвижимости выросла примерно на 20%, что является историческим максимумом в третьем квартале благодаря состоятельным иностранным покупателям.
- В Нью-Йорке, по данным Knight Frank, ожидается рост цен на 3%, ведь несмотря на все предложение остается низким.
- В Женеве также наблюдается рост цен на 3%, поскольку швейцарский город давно привлекает состоятельных иностранных жителей благодаря своей сильной валюте, привлекательным налоговым ставкам и высокому качеству жизни.
- Париж зато выигрывает от высокого спроса и ограниченного предложения, что, как ожидается, приведет к росту цен в городе также на 3%.