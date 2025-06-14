Для анализа 24 Канал рассчитал на основе данных ЛУН, где можно купить дороже всего квадратный метр в новостройках региональных центров Украины на июнь в классе премиум и бизнес.

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5 городов с самыми дорогими ценами на новостройки

Столица Украины – Киев

Квадратный метр квартиры в классе премиум обойдется аж в 134 000 гривен, а в классе бизнес – 73 900 гривен.

Почетное второе место – Львов

В этом городе квадратный метр жилья стоит меньше чем 100 000 гривен, а именно 95 800 гривен. По классу бизнес, то цена составляет почти 60 000 гривен.

В этом списке больше всего удивила цена за квадратный метр в Николаеве

Дело в том, что Николаев является прифронтовым город, однако средняя цена на первичке за премиум выше, чем в Днепре или Ужгороде – 69 000 гривен. В то же время класс бизнес – 33 500 гривен за квадратный метр.

Четвертое место принадлежит Днепру

Премиумкласс обойдется в 63 100 гривен за квадратный метр, а бизнес – 47 700 гривен за квадратный метр.

Предпоследнюю строчку рейтинга замыкает Ужгород

Цена за квадрат в премиум-классе почти, как и в Днепре – 63 000 гривен, а бизнес класс зато один и из самых дорогих в топе – 49 800 гривен.

Одесса стала шестым городом, где цена за квадратный метр в премиум-классе является более 60 тысяч гривен

Поэтому, премиум – 62 600 гривен за квадратный метр, бизнес – 50 200 гривен за квадратный метр.



Динамика цены по классам на первичке июнь 2025 / Инфографика ЛУН

Какие города имеют самые низкие цены в новостройках

После Одессы в разрезе цен по классу премиум идет Ровно

Премиум – 52 200 гривен за квадратный метр, а бизнес – 40 800 гривен.

Следующий в списке Харьков

Несмотря на военные факторы, в городе за квадратный метр класса премиум надо отдать в среднем 49 800 гривен, а за бизнес – 33 500 гривен.

Чернигов

Премиум – 49 000 гривен за квадрат, бизнес – 32 300 гривен за квадрат.

Полтава

Цена в премиум-классе и бизнес классе – 47 900 за квадрат.

Ивано-Франковск

Премиум – 47 000 гривен, бизнес – 37 600 гривен за квадрат.

Винница

Премиум – 46 000 гривен, бизнес – 43 900 гривен.

Обратите внимание! Самая дешевая цена за квадратный метр в классе премиум – в Хмельницком, где нужно отдать 29 000 гривен. Также, сюда входит город Херсон – 29 500 гривен за квадратный метр.