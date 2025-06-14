Для аналізу 24 Канал розрахував на основі даних ЛУН, де можна купити найдорожче квадратний метр у новобудовах регіональних центрів України на червень у класі преміум та бізнес.

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5 міст із найдорожчими цінами на новобудови

Столиця України – Київ

Квадратний метр квартири у класі преміум обійдеться аж в 134 000 гривень, а у класі бізнес – 73 900 гривень.

Почесне друге місце – Львів

У цьому місті квадратний метр житла коштує менше аніж 100 000 гривень, а саме 95 800 гривень. Щодо класу бізнес, то ціна становить майже 60 000 гривень.

У цьому списку найбільше здивувала ціна за квадратний метр у Миколаєві

Річ у тім, що Миколаїв є прифронтовим місто, однак середня ціна на первинці за преміум вища, аніж в Дніпрі чи Ужгороді – 69 000 гривень. Водночас клас бізнес – 33 500 гривень за квадратний метр.

Четверте місце належить Дніпру

Преміумклас обійдеться в 63 100 гривень за квадратний метр, а бізнес – 47 700 гривень за квадратний метр.

Передостанню сходинку рейтингу замикає Ужгород

Ціна за квадрат у преміумкласі майже, як і у Дніпрі – 63 000 гривень, а бізнес клас натомість один і з найдорожчих у топі – 49 800 гривень.

Одеса стала шостим містом, де ціна за квадратний метр у преміумкласі є понад 60 тисяч гривень

Відтак, преміум – 62 600 гривень за квадратний метр, бізнес – 50 200 гривень за квадратний метр.



Динаміка ціни за класами на первинці червень 2025 / Інфографіка ЛУН

Які міста мають найнижчі ціни у новобудовах

Після Одеси в розрізі цін щодо класу преміум йде Рівне

Преміум – 52 200 гривень за квадратний метр, а бізнес – 40 800 гривень.

Наступний у списку Харків

Попри військові фактори, у місті за квадратний метр класу преміум треба віддати в середньому 49 800 гривень, а за бізнес – 33 500 гривень.

Чернігів

Преміум – 49 000 гривень за квадрат, бізнес – 32 300 гривень за квадрат.

Полтава

Ціна в преміумкласі та бізнес класі – 47 900 за квадрат.

Івано-Франківськ

Преміум – 47 000 гривень, бізнес – 37 600 гривень.

Вінниця

Преміум – 46 000 гривень, бізнес – 43 900 гривень.

Зауважте! Найдешевша ціна за квадратний метр у класі преміум – в Хмельницькому, де потрібно віддати 29 000 гривень. Також, сюди входить місто Херсон – 29 500 гривень за квадратний метр.