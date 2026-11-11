Фигурант дела "Карфаген" Ценов имеет роскошное поместье под Киевом: как выглядит его жилище

Фигурант дела "Карфаген" полковник полиции Владимир Ценов пользуется поместьем в пригороде Киева, оформленным на имя его отца. Эксперт оценил весь комплекс в 750–800 тысяч долларов, хотя дом был приобретен значительно дешевле.

Как выглядит поместье полковника полиции Ценова под Киевом

Полковник полиции Владимир Ценов, который является подозреваемым по делу "Карфаген", вместе с семьей проживает в поместье в селе Гатное под Киевом, сообщает hromadske.

Семья переехала туда примерно через три с половиной месяца после приобретения недвижимости. Это подтверждают данные декларации полковника.

Площадь дома составляет 240 квадратных метров, а земельного участка – 15 соток. Внутри есть пять жилых комнат, четыре ванные комнаты, кухня-гостиная и гардеробная.

Кроме того, в поместье обустроены собственный бассейн и спортзал. Рядом расположен еще один земельный участок площадью 6,5 сотки, на котором построили дополнительное сооружение. Архитектор Олег Гречух предположил, что там может быть подземное укрытие.

Сколько стоит поместье и откуда взялись деньги на его приобретение

В октябре 2022 года дом с участком приобрел Николай Ценов – отец полковника и бывший высокопоставленный чиновник МВД. За недвижимость он заплатил 7,32 миллиона гривен, или примерно 200 тысяч долларов. Однако архитектор Олег Гречух оценил его стоимость на момент приобретения как минимум в 400 тысяч долларов. В зависимости от оснащения дом мог стоить более 600 тысяч долларов.

В мае 2023 года Николай Ценов приобрел соседний участок за 40 тысяч долларов. По оценке эксперта, в 2026 году весь имущественный комплекс может стоить 750–800 тысяч долларов.

Фото hromadske

Владимир Ценов объяснил финансовые возможности родителей зарплатами, пенсиями, продажей недвижимости и предпринимательской деятельностью. Однако журналисты не нашли в электронных реестрах подтверждений продажи имущества родителями в течение более десяти лет. Кроме того, Николай Ценов зарегистрировал ФЛП только в октябре 2023 года, уже после приобретения дома и соседнего участка.

По словам Николая Ценова, после выхода на пенсию он работал начальником службы безопасности компании "Трейдфилд Украина". Журналисты установили, что директор этой компании в 2020 году зарабатывал примерно 77 тысяч гривен в месяц.

Отец полковника утверждал, что получал примерно такую же зарплату. По подсчетам журналистов, для приобретения одного только дома по официальной цене ему понадобилось бы почти восемь лет такого заработка.

Напомним, ранее мы сообщали, что семья народного депутата Владимира Арешонкова приобрела дом в Закарпатье площадью почти 200 квадратных метров за чуть более 800 тысяч гривен. В то же время аналогичная недвижимость на тот момент могла стоить около 100 тысяч долларов.