В Испании жилье дорожает быстрее зарплат: остановит ли это новый план на 7 миллиардов

Испания запускает государственную программу жилья на 7 миллиардов евро, чтобы сдержать рост цен и расширить доступ к квартирам. Стоимость жилья в стране растет быстрее доходов населения, а предложение уже не покрывает спрос.

Что происходит с рынком недвижимости в Испании?

Рынок недвижимости в Испании не успевает за спросом, сообщает The Washington Post.

Цены на покупку и аренду растут, поэтому все больше людей не могут позволить себе отдельное жилье или тратят значительную часть дохода на аренду.

Доходы населения растут медленнее, чем цены на квартиры. Поэтому жилье становится менее доступным даже для тех, кто имеет стабильную работу. Часть людей откладывает покупку или отказывается от нее.

Инвесторы формируют значительную часть спроса на жилье в Испании. По данным исследования CBRE, в 2025 году объем инвестиций в недвижимость Испании превысил 18,4 миллиарда евро. В этом году рост продолжится и может достичь 19 – 21 миллиарда евро.

Спрос дополнительно растет в крупных городах. Туризм и краткосрочная аренда уменьшают количество квартир для долгосрочного проживания, а приток новых жителей усиливает конкуренцию.

Социального жилья в стране мало. Оно составляет менее 2% от всего арендного фонда, поэтому не перекрывает недостаток доступных квартир. Опросы показывают, что доступность жилья остается одной из главных проблем для населения.

Что планируют изменить власти Испании и повлияет ли это на цены?

Правительство выделяет 7 миллиардов евро на изменения в жилищной сфере до 2030 года. Сумма значительно больше, чем в предыдущих программах, и должна усилить роль государства на рынке.

Это значительный шаг вперед. Впервые за десятилетие есть серьезное бюджетное обязательство,

– сказала Ралука Будиан, заместитель директора Обсерватории за достойное жилье в бизнес-школе Esade.

Около 40% средств пойдут на строительство и увеличение фонда доступного жилья. Государство хочет нарастить количество квартир, которые сдают по более низким ценам.

Еще 30% используют для обновления жилого фонда. Планируют модернизировать дома, уменьшить расходы на энергию и активнее развивать жилье вне крупных городов.

Остальные средства направят на субсидии для населения, прежде всего для молодежи. Деньги помогут частично покрывать расходы на аренду или покупку жилья.

Сколько стоит жилье в Испании?