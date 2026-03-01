Дом для фанатов Disney: спальня из мультфильма и кабинет Уолта Диснея

Во Флориде выставили на продажу необычный дом по мотивам мультфильмов Disney. Внутри –реплика рабочего кабинета Уолта Диснея и тематические комнаты в стиле различных мультфильмов.

Где расположен и сколько стоит?

Поместье расположено в городе Лейк-Буэна-Виста, штат Флорида. Это частный район с отдельными виллами, контролируемым въездом и собственной инфраструктурой, пишет Realtor.com.

Территория входит в границы Walt Disney World, поэтому жилье фактически расположено внутри парка. Резиденцию продают за 10,45 миллионов долларов, а ее общая площадь – более 580 квадратных метров, отмечается на сайте Get Orlando Real Estate.

В Golden Oak стоимость других домов может превышать 20 миллионов долларов в зависимости от площади и размещения. Формат этого дома – почти полностью одноэтажный, что редко случается в этом районе.

Как выглядит дом?

Фасад светлый, со скатной черепичной крышей и большими прямоугольными окнами. Ко входу ведет вымощенная дорожка, рядом – озелененный участок. Планировка открытая: кухня, столовая и гостиная объединены в одно пространство. В гостиной установлены широкие раздвижные стеклянные двери, которые выходят во внутренний двор.

Поместье по мотивам Дисней во Флориде / Фото Get Orlando Real Estate

Во дворе – прямоугольный бассейн с плиточным покрытием по периметру и крытая терраса с местом для мебели. Через панорамные проемы зона бассейна визуально продолжает гостиную.

Кухня имеет светлые шкафы, большой остров и столешницы из светлого камня. На фартуке выложена мозаика с силуэтом Микки Мауса. Отдельная комната воспроизводит кабинет Уолта Диснея – темная деревянная мебель, письменный стол, полки, прямоугольные окна.

Комнаты по мотивам мультфильмов / Фото Get Orlando Real Estate

В спальнях использован тематический декор. Одна комната оформлена по мотивам "Русалочки" с цветными настенными изображениями и встроенными элементами декора. Другая имеет детали из "Белоснежки и семи гномов".

В ванных комнатах – светлая плитка, мраморные поверхности и обои с персонажами Disney. Отдельный гостевой блок имеет два входа, из дома и со двора, и украшен декоративными панелями с мотивами "Семи гномов".

