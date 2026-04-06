На Лазурном побережье не хватает квартир: цены достигли 6 тысяч евро за квадратный метр

На Лазурном побережье Франции рынок жилья оказался в глубоком кризисе из-за недостатка предложения. Дефицит новостроек и сложный доступ к финансированию уже влияют на цены и возможности покупки.

Что стало причиной кризиса на рынке жилья?

Рынок недвижимости в департаменте Альпы-Маритимы столкнулся с хронической нехваткой жилья. Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Ниццы в отчете, пишет Presse Agence.

Наибольшие проблемы сейчас в сегменте новостроек, где предложение резко сократилось. Количество разрешений на новые объекты почти вдвое упало по сравнению с доковидными годами, а в 2025 снизилось еще больше. Поэтому на рынке осталось только 1 833 новые квартиры, что существенно ограничивает выбор для покупателей.

В то же время вторичный рынок частично оживился. В 2025 году количество сделок стало одним из самых высоких за последнее десятилетие, если не учитывать период после пандемии.

Но вместе с активностью растут и цены. Средняя стоимость квартир уже достигла 4 810 евро за квадратный метр и может превысить 5 000 евро. Дома в среднем стоят около 540 тысяч евро.

Дополнительное давление создают финансовые ограничения. Получить ипотеку стало сложнее, поэтому часть сделок откладывается или вообще не происходит. При этом спрос в регионе остается стабильным.

Как дефицит повлиял на цены и доступность жилья?

Нехватка предложения быстро повлияла на цены в новостройках. Стоимость квадратного метра уже превышает 6 900 евро, что еще больше сужает круг потенциальных покупателей.

Изменился и портрет тех, кто покупает жилье. Чаще это люди с высокими доходами или инвесторы. Зато молодежь и работники со средними доходами все чаще остаются вне рынка.

Проблемы усилились и в аренде. Количество квартир для долгосрочного проживания уменьшается. Часть жилья выводят с рынка из-за новых энергоэффективных требований, еще часть переводят в краткосрочную аренду.

К слову, по данным Numbeo, аренда на Лазурном побережье остается высокой. В Ницце однокомнатная квартира в центре стоит около 980 евро в месяц, тогда как в Каннах цены выше – около 1 175 евро.

Ситуация затронула и строительную отрасль. В секторе уже фиксируют постепенное сокращение занятости, а одним из главных рисков называют дальнейшее падение количества разрешений на строительство. Участники рынка готовят манифест с более 70 предложениями, которые должны увеличить объемы строительства и расширить предложение жилья.

