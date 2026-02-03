Делали ремонт, а нашли колодец: как пара превратила его в часть интерьера

В Британии обычный ремонт кухни превратился в настоящее археологическое приключение прямо в собственном доме. Во время работ новые владельцы дома наткнулись на находку, которая десятилетиями была спрятана под полом.

Какую неожиданность годами скрывала кухня?

Когда хозяева сняли старое покрытие пола, то заметили под ним странное отверстие, закрытое плитами и слоями строительного мусора, пишет Mirror.

После расчистки Эмма Харрисон и Рис Стейнер увидели под кухней глубокий каменный колодец. Его стены хорошо сохранились, а сама конструкция оказалась значительно глубже, чем можно было представить.

Колодец в доме в Британии / Фото Mirror

Предположительно, колодец появился еще в конце 19 века, примерно тогда же, когда построили дом. Предыдущие владельцы просто накрыли его и положили сверху пол.

Для новых хозяев это стало полной неожиданностью, ведь при покупке жилья о такой особенности никто не говорил.

Как отреагировали в комментариях?

История быстро разлетелась по соцсетям и собрала тысячи комментариев. Многие пользователи признались, что были поражены глубиной колодца и тем, что такое сооружение могло годами оставаться просто под кухней.

Некоторые шутили, что это идеальное место для "тайного убежища" или атмосферной детали для фильма ужасов. Другие, наоборот, обратили внимание на вопросы безопасности и советовали обязательно привлечь специалистов.

Как колодец превратили в элемент декора?

Вместо того чтобы засыпать колодец или окончательно его закрыть, пара решила сохранить исторический элемент и сделать его частью дизайна кухни. Они решили установить над отверстием прочное стекло, чтобы поверхность оставалась безопасной для хождения, но в то же время открывала обзор вглубь старой конструкции.

Также Эмма и Рис сделали подсветку, которая подчеркивает каменную кладку и создает эффектный акцент в помещении, чем поделились на странице в тикток @victoriahouseinthehills. Владельцы говорят, что ремонт длился еще несколько лет, ведь они выполняли все работы самостоятельно.

