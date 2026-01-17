Как семья нашла в новом доме секретную комнату?

Кэрол Тимер, ее муж Трейси и их маленькие дети рассказали, что необычную находку сделали вскоре после переезда. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на тикток carolmoosethiemer.

Семья обратила внимание на ощущение пустоты за одной из гипсокартонных стен и решила проверить, что там может быть.

На обнародованных кадрах видно, как Трейси без особых усилий проделывает отверстие в стене и заглядывает внутрь. За гипсокартоном оказались лестница, которая вела на просторный чердак на третьем этаже – о его существовании семья раньше даже не подозревала.

Находка оказалась более захватывающей, чем ожидалось. Как рассказала Кэрол, извне дома было заметно, что наверху есть чердак, однако вход в него был полностью замурован.

Видео стало вирусным и набрало более чем 4,2 миллиона просмотров. После этого Кэрол начала публиковать продолжение истории и показывать детали помещения. Например, старинную люстру, на которой не было никаких следов животных или насекомых. Кроме того, в помещении уже было проведено электричество.

Семья пока не имеет возможности начать ремонт из-за финансовых трудностей. В то же время супруги уже планируют, что в будущем чердак может превратиться в игровую комнату и зону отдыха для детей.

Пара нашла "секретный" этаж в доме: смотрите видео

Как на находку пары отреагировала сеть?

История вызвала активное обсуждение среди пользователей. Люди удивлялись, зачем предыдущий владелец вообще закрыл вход. Другие предполагали, что с чердака могла бы получиться роскошная спальня. Некоторые шутили, что стоимость дома из-за находки могла вырасти на сотни тысяч долларов. Были и те, кто советовал оставить все без изменений, напоминая о роли таких помещений в теплоизоляции дома.

Кэрол же отметила, что не понимает, зачем доступ на третий этаж решили полностью перекрыть.

Что еще люди находили в своих домах?

Ранее супруги блогеров получили загадочное письмо от неизвестного из Канады с призывом искать скрытые комнаты и вещи в своем 132-летнем доме, что превратило проверку дома в настоящий квест. Во время поисков они нашли тайник с вином, старинные артефакты, музыкальную шкатулку и военную форму, а также обнаружили следы старой планировки дома.

А в Нью-Йорке местная жительница обратила внимание на странный холод, что постоянно тянул от зеркала в ванной комнате. Решив выяснить причину, она сняла его со стены – и неожиданно обнаружила за перегородкой заброшенную квартиру.