Яку несподіванку роками приховувала кухня?

Коли господарі зняли старе покриття підлоги, то помітили під ним дивний отвір, закритий плитами та шарами будівельного сміття, пише Mirror.

Після розчищення Емма Гаррісон та Ріс Стейнер побачили під кухнею глибокий кам'яний колодязь. Його стіни добре збереглися, а сама конструкція виявилася значно глибшою, ніж можна було уявити.

Колодязь у будинку в Британії / Фото Mirror

Імовірно, колодязь з'явився ще наприкінці 19 століття, приблизно тоді ж, коли збудували будинок. Попередні власники просто накрили його та поклали зверху підлогу.

Для нових господарів це стало повною несподіванкою, адже під час купівлі житла про таку особливість ніхто не говорив.

Як відреагували у коментарях?

Історія швидко розлетілася соцмережами та зібрала тисячі коментарів. Багато користувачів зізналися, що були вражені глибиною колодязя й тим, що така споруда могла роками залишатися просто під кухнею.

Дехто жартував, що це ідеальне місце для "таємного сховку" або атмосферної деталі для фільму жахів. Інші, навпаки, звернули увагу на питання безпеки та радили обов'язково залучити фахівців.

Як колодязь перетворили на елемент декору?

Замість того щоб засипати колодязь або остаточно його закрити, пара вирішила зберегти історичний елемент і зробити його частиною дизайну кухні. Вони вирішили встановити над отвором міцне скло, щоб поверхня залишалася безпечною для ходіння, але водночас відкривала огляд углиб старої конструкції.

Також Емма та Ріс зробили підсвітку, яка підкреслює кам'яну кладку та створює ефектний акцент у приміщенні, чим поділилися на сторінці у тікток @victoriahouseinthehills. Власники говорять, що ремонт тривав ще кілька років, адже вони виконували всі роботи самостійно.

Який ще цікавий ремонт робили?

