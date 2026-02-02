Як виглядає будинок?

Будинок більше нагадує житлову версію парку розваг або квест-кімнату, ніж звичайне помешкання, зазначає власник будинку Джастін у відео.

Власник називає помешкання "Будинком розваг". Тут немає довгих прямих коридорів і передбачуваних переходів. Замість цього простір побудований як система прихованих ходів. Частина стін відчиняється, якщо натиснути на непримітну ручку або панель.

У різних частинах будинку доводиться пригинатися, пролазити у вузькі отвори або спускатися через люки в підлозі. У одній з кімнат облаштована яма з м'якими кубиками, двері з якої ведуть на інший поверх будинку.

В іншому місці за звичайними дверима ховаються ще одні двері. І так кілька разів поспіль. За словами власника, "у цьому будинку немає нормальних дверей".

Освітлення теж змінюється залежно від зони. Десь панує напівтемрява і неонове світло. Десь навпаки яскраво і просторо. Усе це створює відчуття, що ти перебуваєш не в житлі, а всередині інтерактивної гри.

Що дивовижного там є?

Одна з найвідоміших кімнат оформлена у стилі відеопрокату. Там стоять полиці з фільмами та яскраві вивіски. Також у будинку є диско-кімната. Вона захована за автоматом із газованою водою.

Підлога, яку виклали з монет / Скриншот 24 Каналу

Найдивовижнішою власник називає кімнату з монетами. Вона викладена з 50 тисяч монет, які він приклеїв вручну. Над сходами розташований лофт із мотузок, туди теж можна піднятися та лазити заради розваги.

Які ще цікаві будинки створювали?