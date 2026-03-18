Потеряли документы на квартиру: как теперь восстановить право собственности

В Украине отсутствие документов на квартиру не означает потерю права собственности, однако без их восстановления невозможно продать или переоформить жилье. Алгоритм действий зависит от того, есть ли данные о недвижимости в государственном реестре и сохранились ли архивные документы.

Достаточно ли записи в реестре, чтобы подтвердить право?

Если квартира оформлена после 2013 года, информация о ней уже содержится в Государственном реестре прав, отмечается в Законодательстве.

Именно запись в реестре является главным подтверждением права собственности, даже без бумажных документов. В таком случае владельцу достаточно получить выписку из реестра. Этот документ позволяет осуществлять все юридические действия с жильем без восстановления старых бумаг.

Что делать, если информации в реестре нет?

Если жилье приобретено до 2013 года и данные не внесены в электронный реестр, придется работать с архивами. Основные источники информации – БТИ, нотариусы или органы местного самоуправления.

В таких случаях пытаются найти первичные документы или получить их дубликаты. Если это удается, их подают регистратору для внесения данных в современный реестр.

Как восстановить документы?

Процедура зависит от ситуации, но обычно надо:

Обратиться к нотариусу, который удостоверял сделку. Поискать документы в БТИ или архивах. Получить дубликат договора или справки. Подать документы государственному регистратору. Внести право собственности в Государственный реестр.

Если сохранились даже копии документов или любые подтверждения, это значительно ускоряет процесс.

Когда придется обращаться в суд?

Если документы полностью утрачены, а архивы не содержат нужной информации, право собственности устанавливают через суд, сообщает Министерство юстиции. Это крайний вариант, который применяют, когда другие способы не дали результата.

В суд подают все возможные доказательства, подтверждающие право на квартиру. Среди них могут быть:

копии старых документов;

архивные справки;

квитанции или технические документы;

свидетельства других лиц.

После положительного решения суда его подают государственному регистратору, который вносит информацию в реестр.

Важно! Для некоторых объектов действуют упрощенные процедуры. В частности, если дом возведен до 5 августа 1992 года, оформление права собственности может происходить без сложной процедуры ввода в эксплуатацию.

В таком случае достаточно изготовить технический паспорт и обратиться в орган местного самоуправления или к нотариусу для регистрации права.

Какие документы подтверждают приобретение права собственности?