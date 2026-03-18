Достаточно ли записи в реестре, чтобы подтвердить право?
Если квартира оформлена после 2013 года, информация о ней уже содержится в Государственном реестре прав, отмечается в Законодательстве.
Именно запись в реестре является главным подтверждением права собственности, даже без бумажных документов. В таком случае владельцу достаточно получить выписку из реестра. Этот документ позволяет осуществлять все юридические действия с жильем без восстановления старых бумаг.
Что делать, если информации в реестре нет?
Если жилье приобретено до 2013 года и данные не внесены в электронный реестр, придется работать с архивами. Основные источники информации – БТИ, нотариусы или органы местного самоуправления.
В таких случаях пытаются найти первичные документы или получить их дубликаты. Если это удается, их подают регистратору для внесения данных в современный реестр.
Как восстановить документы?
Процедура зависит от ситуации, но обычно надо:
- Обратиться к нотариусу, который удостоверял сделку.
- Поискать документы в БТИ или архивах.
- Получить дубликат договора или справки.
- Подать документы государственному регистратору.
- Внести право собственности в Государственный реестр.
Если сохранились даже копии документов или любые подтверждения, это значительно ускоряет процесс.
Когда придется обращаться в суд?
Если документы полностью утрачены, а архивы не содержат нужной информации, право собственности устанавливают через суд, сообщает Министерство юстиции. Это крайний вариант, который применяют, когда другие способы не дали результата.
В суд подают все возможные доказательства, подтверждающие право на квартиру. Среди них могут быть:
- копии старых документов;
- архивные справки;
- квитанции или технические документы;
- свидетельства других лиц.
После положительного решения суда его подают государственному регистратору, который вносит информацию в реестр.
Важно! Для некоторых объектов действуют упрощенные процедуры. В частности, если дом возведен до 5 августа 1992 года, оформление права собственности может происходить без сложной процедуры ввода в эксплуатацию.
В таком случае достаточно изготовить технический паспорт и обратиться в орган местного самоуправления или к нотариусу для регистрации права.
Какие документы подтверждают приобретение права собственности?
Документ, который подтверждает приобретение права собственности, объясняет, каким именно способом человек получил квартиру. Именно на его основании нотариус или регистратор вносит данные в государственный реестр, где уже фиксируется право.
Чаще всего такими документами являются договор купли-продажи или дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда или документы на новостройку. В то же время сам факт собственности окончательно подтверждает запись в реестре, а не только бумажные документы.