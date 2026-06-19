Не Львов и не Закарпатье: где чаще всего покупают жилье по программе "еВосстановление"

Украинцы, лишившиеся жилья и получившие сертификаты в рамках программы "еВосстановление", чаще всего остаются поближе к своим общинам. Несмотря на право самостоятельно выбрать населенный пункт для покупки нового жилья, большинство людей ищут варианты в знакомых регионах или рядом с ними.

Где украинцы чаще всего приобретают жилье по сертификатам

Больше всего жилищных сертификатов используют в прифронтовых и крупных регионах. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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Больше всего сертификатов использовали в Харьковской области. Там в рамках программы уже приобрели жилье по 7 552 сертификатам. На втором месте – Киевская область, где использовали 5 510 сертификатов. Далее следует Днепропетровская область с 3 843 сертификатами. В столице жилье по сертификатам приобрели 2 632 семьи, а в Сумской области – 2 387.

Ранее существовало предположение, что получатели сертификатов массово переезжают на запад Украины. Напротив, многие люди стараются остаться поближе к местам, где жили раньше, или выбирают соседние регионы.

В западных областях количество использованных сертификатов значительно ниже. В Ивано-Франковской области зафиксировали 442 таких сертификата, во Львовской – 368, в Закарпатье – 341. В Винницкой области показатель составляет 371 сертификат. Еще меньше их использовали в Тернопольской, Ровенской, Волынской и Черновицкой областях – 209, 123, 98 и 87 сертификатов соответственно.

По словам Кулебы, выбор жилья для людей зависит не только от безопасности или стоимости недвижимости. Важную роль по-прежнему играют семья, работа, социальные связи и привычная среда. Поэтому для многих владельцев сертификатов переезд в другой регион не является очевидным выбором, даже если такая возможность есть.

Программа "еВосстановление" не направляет людей в конкретные области. Получатель сертификата сам выбирает, где приобрести новое жилье после потери прежнего. Несмотря на неравномерную внутреннюю миграцию, государство не собирается направлять людей в отдельные области с помощью льгот или повышения коэффициентов.

Когда поступят деньги по жилищным сертификатам

Следующий транш средств для выплат по жилищным сертификатам должен поступить в два этапа. Ориентировочно это ожидается с августа по ноябрь 2026 года. Если средства по сертификату еще не зарезервированы, владельцам рекомендуется учитывать ожидаемый график нового финансирования.