Де українці найчастіше купують житло за сертифікатами

Найбільше житлових сертифікатів використовують у прифронтових і великих регіонах. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Дивіться також Житловий сертифікат і ваучер легко сплутати: чим вони відрізняються

Найбільше сертифікатів використали у Харківській області. Там за програмою вже придбали житло за 7 552 сертифікатами. На другому місці – Київська область, де використали 5 510 сертифікатів. Далі йде Дніпропетровська область із 3 843 сертифікатами. У столиці житло за сертифікатами придбали 2 632 сімей, а в Сумській області – 2 387.

Раніше існувало припущення, що отримувачі сертифікатів масово переїжджають на захід України. Навпаки, багато людей намагаються залишитися ближче до місць, де жили раніше, або обирають регіони поряд.

У західних областях кількість використаних сертифікатів значно нижча. В Івано-Франківській області зафіксували 442 такі сертифікати, у Львівській – 368, на Закарпатті – 341. У Вінницькій області показник становить 371 сертифікат. Ще менше їх використали у Тернопільській, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях – 209, 123, 98 і 87 сертифікатів відповідно.

За словами Кулеби, вибір житла для людей залежить не лише від безпеки чи вартості нерухомості. Важливими залишаються родина, робота, соціальні зв'язки та звичне середовище. Тому для багатьох власників сертифікатів переїзд до іншого регіону не є очевидним вибором, навіть якщо така можливість є.

Програма "єВідновлення" не спрямовує людей у конкретні області. Отримувач сертифіката сам обирає, де купувати нове житло після втрати попереднього. Попри нерівномірну внутрішню міграцію, держава не збирається спрямовувати людей в окремі області за допомогою пільг чи підвищення коефіцієнтів.

Коли надійдуть гроші за житловими сертифікатами

Наступний ресурс для виплат за житловими сертифікатами має надійти двома етапами. Орієнтовно це очікують із серпня до листопада 2026 року. Якщо гроші за сертифікатом ще не заброньовані, власникам радять враховувати очікуваний графік нового фінансування.