Деньги за уничтоженное жилье можно потерять: Кулеба назвал распространенную причину

Для получения компенсации за уничтоженное жилье важно, чтобы право собственности было должным образом оформлено. Особенно это касается жилья, информация о котором до сих пор может храниться только в бумажных архивах.

Что может помешать получить компенсацию за уничтоженное жилье?

Как сообщил Алексей Кулеба в соцсетях, препятствием для получения компенсации от государства часто становится неподтвержденное право собственности.

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В таких случаях данных об имуществе может не быть в электронном реестре. Чаще всего проблема касается жилья, которое не было приватизировано, или жилья, право собственности на которое было оформлено до 2013 года. Информация о таком имуществе часто остается только в бумажных архивах БТИ.

Из-за этого, даже при наличии государственной поддержки, процесс получения компенсации может существенно осложняться,

– отметил министр развития.

Право собственности на жилье должно быть надлежащим образом оформлено и внесено в Государственный реестр вещных прав. На данный момент в Украине зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии. Почти 300 тысяч из них – жилые дома.

Программа "еВідновлення" остается одним из ключевых инструментов поддержки людей, чье жилье пострадало из-за войны. Внесение информации в Государственный реестр вещных прав может значительно ускорить получение компенсации по этой программе.

Проверить документы можно в ЦНАП или через нотариуса. Кулеба советует сделать это заранее, ведь полностью разрушенное жилье приватизировать уже невозможно. Соответственно, без оформленного права собственности человек может не получить средства по программе "єВідновлення".

Чтобы оформить жилье, нужно обратиться в ЦНАП. Если в населенном пункте нет ЦНАПа, заявление можно подать в орган приватизации по месту жительства.

Далее нужно подать заявление и необходимые документы, дождаться проверки и решения органа приватизации. После положительного решения человек получает свидетельство о праве собственности на жилье.

Если документы подавались не через ЦНАП, право собственности нужно зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав. По словам Кулебы, это можно сделать онлайн в "Дії".

Что делать, если жилье повреждено повторно?

Владельцы жилья могут повторно подать заявку на компенсацию, если дом или квартира снова пострадали от обстрелов после ремонта или получения первой выплаты.

Для этого нужно еще раз подать информационное сообщение о поврежденном имуществе и новое заявление на компенсацию. После этого комиссия повторно осматривает жилье и фиксирует новые разрушения.

Повторную компенсацию назначают только после официального подтверждения повреждений. Если комиссия не провела осмотр или информация о разрушениях не появилась в реестре, выплату не одобрят.

Особенно часто с повторными повреждениями сталкиваются жители прифронтовых регионов. После ремонта жилье там нередко снова попадает под удары, из-за чего владельцам приходится повторно проходить процедуру компенсации.