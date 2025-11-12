Покупка жилья в 2025 году: что влияет на выбор покупателей

В 2025 году рынок покупки жилья несколько изменился. Из-за войны украинцы начали иначе оценивать свои жилищные потребности, поэтому при выборе квартиры обращают внимание на несколько факторов.

Новая тенденция становится очевидной – украинцы стремятся найти жилье, в котором будут чувствовать себя безопасно. В этом году престиж и локация стали второстепенными факторами при покупке жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на сайты агентств по недвижимости.

Безопасность и расположение

Важнейшим фактором стала безопасность. Люди больше не ищут жилье только по цене – теперь в приоритете спокойный регион, наличие укрытий и стабильная инфраструктура. Покупатели отказываются от квартир в прифронтовых регионах.

Даже при существенных скидках люди не готовы рисковать. Покупатели понимают, что инвестиция в такое жилье несет большие риски,

– отмечает риелтор Марина Куць.

Энергоэффективность и автономность

Часто выбирают жилой комплекс, который имеет бесперебойное электроснабжение, укрытие и логистику. Потенциальные покупатели обращают внимание на утепление, наличие генератора и автономное отопление.

Старые дома постепенно теряют популярность, ведь высокие затраты на отопление и ремонт делают их экономически невыгодными.

Инфраструктура и удобство района

Для многих украинцев важно, чтобы жилье было не только комфортным внутри, но и удобно расположенным. Учитывают транспортную доступность, близость к школам, садикам, медицинским учреждениям, паркам и магазинам, сообщает РИЕЛ.

Особенно ценится развитая инфраструктура, позволяющая не тратить много времени на дорогу. Районы с чрезмерной плотностью застройки или плохой экологией постепенно теряют привлекательность.

Состояние дома и год постройки

Год постройки и техническое состояние жилья все чаще определяют решение покупателя. Наименьшим спросом пользуются квартиры в панельных домах 70–80-х годов без ремонта.

Люди стремятся избежать проблем с изношенными сетями, старыми перекрытиями и отсутствием энергоэффективных решений. Предпочтение отдают новым или отреставрированным домам, где не нужно дополнительно вкладывать средства в обновление инфраструктуры.

Первичный или вторичный рынок

Покупатели становятся более внимательными и тщательно проверяют документы. На вторичном рынке важно убедиться, что квартира не имеет долгов, а все перепланировки законные, отмечают в АН "Маяк".

В новостройках решающее значение имеет репутация застройщика. Люди хотят гарантий, что объект будет достроен и будет соответствовать обещаниям в договоре. Из-за нестабильной экономической ситуации риски оцениваются гораздо тщательнее, чем несколько лет назад.

Цена и расходы

Хотя цена остается важной, покупатели чаще оценивают ее в комплексе с другими факторами. Дешевое жилье в старом доме может обойтись дороже из-за ремонта и коммунальных расходов.

Вместо ориентации только на квадратные метры украинцы учитывают все будущие платежи – от стоимости обслуживания до энергопотребления. Ценность определяется не столько престижем района, сколько практичностью и стабильностью проживания.

Какой этаж выбрать в 2025 году?