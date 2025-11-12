Покупка жилья в 2025 году: что влияет на выбор покупателей
- В 2025 году основными факторами при выборе жилья стали безопасность, энергоэффективность, развитая инфраструктура и техническое состояние дома.
- Покупатели все чаще проверяют документы, выбирают жилые комплексы с автономным отоплением и рассматривают средние этажи как оптимальный выбор.
В 2025 году рынок покупки жилья несколько изменился. Из-за войны украинцы начали иначе оценивать свои жилищные потребности, поэтому при выборе квартиры обращают внимание на несколько факторов.
Новая тенденция становится очевидной – украинцы стремятся найти жилье, в котором будут чувствовать себя безопасно. В этом году престиж и локация стали второстепенными факторами при покупке жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на сайты агентств по недвижимости.
Безопасность и расположение
Важнейшим фактором стала безопасность. Люди больше не ищут жилье только по цене – теперь в приоритете спокойный регион, наличие укрытий и стабильная инфраструктура. Покупатели отказываются от квартир в прифронтовых регионах.
Даже при существенных скидках люди не готовы рисковать. Покупатели понимают, что инвестиция в такое жилье несет большие риски,
– отмечает риелтор Марина Куць.
Энергоэффективность и автономность
Часто выбирают жилой комплекс, который имеет бесперебойное электроснабжение, укрытие и логистику. Потенциальные покупатели обращают внимание на утепление, наличие генератора и автономное отопление.
Старые дома постепенно теряют популярность, ведь высокие затраты на отопление и ремонт делают их экономически невыгодными.
Инфраструктура и удобство района
Для многих украинцев важно, чтобы жилье было не только комфортным внутри, но и удобно расположенным. Учитывают транспортную доступность, близость к школам, садикам, медицинским учреждениям, паркам и магазинам, сообщает РИЕЛ.
Особенно ценится развитая инфраструктура, позволяющая не тратить много времени на дорогу. Районы с чрезмерной плотностью застройки или плохой экологией постепенно теряют привлекательность.
Состояние дома и год постройки
Год постройки и техническое состояние жилья все чаще определяют решение покупателя. Наименьшим спросом пользуются квартиры в панельных домах 70–80-х годов без ремонта.
Люди стремятся избежать проблем с изношенными сетями, старыми перекрытиями и отсутствием энергоэффективных решений. Предпочтение отдают новым или отреставрированным домам, где не нужно дополнительно вкладывать средства в обновление инфраструктуры.
Первичный или вторичный рынок
Покупатели становятся более внимательными и тщательно проверяют документы. На вторичном рынке важно убедиться, что квартира не имеет долгов, а все перепланировки законные, отмечают в АН "Маяк".
В новостройках решающее значение имеет репутация застройщика. Люди хотят гарантий, что объект будет достроен и будет соответствовать обещаниям в договоре. Из-за нестабильной экономической ситуации риски оцениваются гораздо тщательнее, чем несколько лет назад.
Цена и расходы
Хотя цена остается важной, покупатели чаще оценивают ее в комплексе с другими факторами. Дешевое жилье в старом доме может обойтись дороже из-за ремонта и коммунальных расходов.
Вместо ориентации только на квадратные метры украинцы учитывают все будущие платежи – от стоимости обслуживания до энергопотребления. Ценность определяется не столько престижем района, сколько практичностью и стабильностью проживания.
Какой этаж выбрать в 2025 году?
Несмотря на разнообразие предложений на первичном рынке, оптимальными для жизни в 2025 году считаются средние этажи. Эксперты объясняют это балансом между комфортом и безопасностью. С таких уровней жителям легко добраться до укрытия в случае тревоги.
К преимуществам добавляются тишина и меньшее количество пыли, чем на первых этажах, а также отсутствие резких температурных колебаний, характерных для последних уровней.