Часто за 5 тысяч гривен в месяц предлагают не аренду квартиры, а аренду комнаты, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Как выглядит квартира за 5 тысяч в месяц?

Квартира находится между станциями метро Дарница и Черниговская. Ее площадь составляет 25 квадратных метров. Квартира расположена в хрущевке.

Помещение однокомнатное, но с отдельной маленькой кухней и смежным санузлом. Комната укомплектована базовой мебелью – диваном, шкафом и столом.

Кухня оборудована самым необходимым – электроплитой, холодильником и стиральной машиной. Санузел с душевой кабиной, балкона нет.

Квартира за 5 тысяч гривен / Фото OLX

В квартире есть централизованное отопление, водоснабжение даже при отключении света и Wi-Fi. Состояние жилья можно назвать жилым – техника и коммуникации исправны, но без нового ремонта или современного дизайна. Такие квартиры чаще всего арендуют студенты, молодые работники или одиночки, которые ищут собственное пространство с минимальными затратами.

Почему такая цена?

Невысокая стоимость аренды имеет несколько причин:

Малая площадь. Квартира имеет всего 25 квадратных метров, то есть почти вдвое меньше стандартной однокомнатной. Маленькие квартиры значительно дешевле. Простой ремонт. В помещении нет современного дизайнерского интерьера, который удваивает стоимость. Для арендаторов это возможность заселится сразу, без переплаты за внешний вид. Расположение. Район с доступом к метро, но не центральный. Поблизости старые жилые массивы и рынок, что снижает среднюю арендную стоимость.

Такие предложения – исключение для Киева, где средняя аренда превышает 10 тысяч гривен. Однако для тех, кто ищет недорогой вариант или временное жилье, подобные квартиры остаются одним из немногих способов жить самостоятельно в столице.

Сколько украинцы тратят на аренду квартиры?

По данным ЛУН, украинцы в среднем тратят от 40% зарплаты на аренду жилья в Киеве.

Больше всего тратят в Ужгороде – в среднем 76% от дохода. Также значительные расходы на аренду в таких городах:

67% – Луцк;

64% – Львов;

54% – Киев;

53% – Черкассы;

53% – Винница.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве?